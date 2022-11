That '90s Show: Netflix con il teaser svela le prime immagini del revival e la data d'uscita ufficiale

Netflix ha annunciato la data di uscita di That '90s Show, la serie ideata come seguito diretto della celebre sit-com targata Fox That '70s Show, e per farlo ha condiviso un breve teaser in cui è possibile dare una sbirciata a questo nuovo progetto che debutterà in streaming il 19 gennaio.

In base a quello che sappiamo That '90s Show riprende la storia 15 anni dopo il finale della serie originale. Siamo nel 1995 e Leia (Callie Haverda), la figlia di Eric e Donna, è andata a fare una visita ai suoi nonni per l'estate, facendo amicizia con la nuova generazione di adolescenti di Point Place.

Mila Kunis ripensa a That '70s Show: "Non smettevo di piangere quando è finito"

Nel cast di That '90s Show troviamo attori provenienti dal capitolo precedente della storia, come Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith, Topher Grace, Laura Prepon, Wilmer Valderrama, Mila Kunis e Ashton Kutcher, nei ruoli che li hanno resi celebri.

I nuovi volti protagonisti delle puntate sono invece: Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi e Sam Morelos .