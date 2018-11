Francesco Bellu

I cattivi hanno sempre avuto una marcia in più sul grande schermo. Vuoi perché rappresentare il Male ha in sé qualcosa di inquietante e fascinoso allo stesso tempo, vuoi perché spesso vengono incarnati da attori carismatici. Il caso di Thanos e dell'attore che lo interpreta, Josh Brolin, è da manuale in questo senso. Fino ad ora il Titano pazzo di Avengers: Infinit War era conosciuto perlopiù dai lettori più fedeli della saga dei Vendicatori, ma con l'uscita del film la sua fama è aumentata, tanto da guadagnarsi ora un curioso primato: quello di essere riuscito a dare il suo nome ad una nuova specie di dinosauro scoperta recentemente.

I rettili sono stati chiamati Thanos Simonattoi e fanno parte di una specie di carnivori vissuta in Brasile durante il Cretaceo superiore, circa 145 milioni di anni fa. Grazie ai fossili ritrovati si è riusciti a ricostruire il suo aspetto: si trattava di un dinosauro di media-piccola taglia che aveva una lunghezza che si aggirava tra i 5 metri e mezzo, massimo 6, ed era bipede. I primi resti sono stati trovati nel 2014 dalla squadra di paleontologi guidata da Sérgio Luis Simonatto del Museu de Paleontologia 'Prof. Antonio Celso de Arruda Campos' nelle vicinanze di São José do Rio Preto, a 440 chilometri da San Paolo. A denominarlo, riprendendo il personaggio di Thanos, a cui presta il volto Josh Brolin in Avengers: Infinity War, sono stati Rafael Delcourt e Fabiano Vidoi Iori sulla rivista scientifica Historical Biology uscita questo mese. Il termine 'Simonattoi' è invece un omaggio al suo scopritore. D'altronde, non è la prima volta che un eroe dei fumetti viene omaggiato dalla scienza, qualche tempo fa la Nasa aveva dedicato una serie di nuove costellazioni a Godzilla, Hulk e Doctor Who.

Leggi anche: Da Jurassic Park a Jurassic World: tutti i dinosauri dei parchi di Spielberg

Nel frattempo anche il film Avengers: Infinity War si gode di un record, quello di essere il cinecomic di casa Marvel che ha guadagnato di più in tutto il mondo, arrivando a toccare i 2 miliardi e 46 milioni di dollari e la quarta posizione nella classifica dei maggiori incassi del 2018. L'uscita del sequel, di cui ancora non si conosce il nome nonostante le numerose teorie su titolo e trama, è prevista per maggio 2019.