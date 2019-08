Thanos, da Avengers: Endgame al twerking, lo spot del ristorante messicano è trash

Dopo aver combattuto in Avengers: Endgame, Thanos è andato a fare un po' di twerking per un ristorante messicano, agitando il suo enorme fondoschiena viola in uno spot, magari nel tentativo di strappare il primato al Captain America di Chris Evans.

Stiamo delirando? No, perchè è successo davvero: il ristorante messicano Algo Delicioso ha usato il villain della Marvel per uno spot in cui pubblicizza alcuni dei suoi piatti. Qual è il nesso tra il titano pazzo di Josh Brolin e una porzione di tacos? Apparentemente nessuno, neppure il finto cuoco dai capelli grigi che, subito dopo la scena in lingua spagnola presa da Avengers: Endgame, irrompe nel video facendo il verso al cattivo viola. Perchè la connessione, in realtà, è proprio lui, Thanos, che twerka, nella parte bassa dello schermo, forse per guadagnare uno di quei piatti che non sembrano nemmeno tanto deliziosi, per dirla tutta.

Ma potete giudicare voi stessi, guardando lo spot più trash in cui possiate mai imbattervi qui sotto:

this is a real ad that a real restaurant in mexico made pic.twitter.com/WFCpy4WVcr — Ben Shapiro Drinks Horse Piss (@goingonajournie) 13 agosto 2019

Non sappiamo quanto la clip sia davvero riuscita a richiamare clienti per Algo Delicioso, d'altro canto Thanos che fa twerking è davvero la sola attrattiva di quello spot, e non basta certo citare in qualunque modo Avengers: Endgame per godere di un pizzico del suo successo. Il dubbio, però, che molti utenti di Twitter hanno sollevato riguarda l'uso che il ristorante ha fatto di una proprietà della Disney: possibile che un piccolo ristorante messicano sia riuscito a pagare i diritti d'immagine del personaggio di Josh Brolin? Oppure è più plausibile che Marvel non sia mai stata consultata prima di far twerkare Thanos? Agli avvocati Disney o alla vendetta del titano pazzo l'ardua sentenza.