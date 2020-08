Thandie Newton dopo le critiche a Tom Cruise: "Non ho niente da perdere"

L'attrice Thandie Newton lo scorso luglio ha ampiamente criticato Tom Cruise, dopo aver lavorato con lui sul set di Mission: Impossible 2, ma non ha mai avuto paura delle possibili cause.

La star di Westworld Thandie Newton, durante una lunga intervista a Vulture, lo scorso luglio ha criticato aspramente alcuni comportamenti di Tom Cruise sul set di Mission: Impossible 2, e ora ha spiegato che le sue dichiarazioni sono state fatte in piena consapevolezza, senza aver paura di ripercussioni sulla sua carriera.

Westworld: Thandie Newton in una scena dell'episodio Reunion

Thandie Newton ha accusato Tom Cruise di aver avuto atteggiamenti sessisti nei suoi riguardi, definendolo un individuo dominante capace di incutere insicurezza in chi ha lavorato sul set con lui. Ora, in una nuova intervista con Variety, l'attrice afferma di essersi aperta un mese fa per affrontare la realtà e per dimostrare una presa di coscienza dovuta all'età:

"Oggi sono più matura, sono una donna che ha riconosciuto che dire la verità è un vantaggio rispetto a non dire nulla. E poi non ho niente da perdere perché quello che potrebbe accadere è non essere assunta da certe produzioni, il che è una cosa normale per le persone della mia generazione. Non si tratta di confessioni personali, ma della realtà che le persone si trovano spesso ad affrontare"

Rivelazioni importanti, quindi, secondo Thandie Newton che ha anche rivelato di essersi stupita quando, dopo l'intervista a Vulture, ha ricevuto numerosi elogi per aver criticato importanti figure del settore come Tom Cruise e l'ex capo della Sony Amy Pascal:

"Pensavo che sarei stata nei guai perché è un po' quello a cui sono abituata"

Vi ricordiamo che Thandie Newton è ancora una volta candidata agli Emmy Awards per la sua interpretazione in Westworld, la sua terza nomination per lo show HBO, grazie al quale ha vinto il premio nel 2018.