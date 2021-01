Tessa Thompson racconta l'incidente avuto a Capodanno con "un grosso Monster Truck"

La star Marvel Tessa Thompson ha iniziato il nuovo anno con un inaspettato incidente d'auto, come ha confessato durante una nuova intervista con Jimmy Kimmel, uno scontro con un monster truck che però lei ricorda con poca negatività.

Durante l'ultima puntata di Jimmy Kimmel Live!, l'attrice Tessa Thompson ha rivelato di aver tentato di festeggiare il capodanno andando in una remota baita su una montagna ma mentre era in auto è stata coinvolta in un incidente d'auto: "Sono rimasta a casa, anche se per la notte di Capodanno ho pensato 'Cosa potrebbe essere sicuro? Potrei andare da casa mia a un'altra casa in montagna'. Quindi ho guidato su una strada di montagna per andare in una baita, e ho pensato 'Questo sarà totalmente sicuro perché non vedrò nessuno' e invece ho avuto un incidente d'auto"

Men In Black International: un primo piano di Tessa Thompson

L'attrice ha raccontato allo showman che ha avuto questo scontro con un monster truck e che, per fortuna, non ha avuto gravi danni, anzi ricorda l'episodio come un'interazione a distanza anche piacevole: "Ho avuto un'interazione socialmente a distanza. Sono stata travolta da un grosso Monster Truck sull'autostrada. Non è successo nulla di grave e l'autista era adorabile! Mi sento così abituata agli incidenti automobilistici perché sono nata e cresciuta a Los Angeles, quindi sembra che gli incidenti facciano parte di me per diritto di nascita, ne ho avuti molti."

Tessa Thompson tornerà nel mondo Marvel con Thor: Love and Thunder, che arriverà nei cinema il 6 maggio 2022. Le riprese sono in atto al momento a Sydney, in Australia.