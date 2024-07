Tessa Thompson protagonista e produttrice della serie thriller Netflix His & Hers

Netflix ha ordinato His & Hers, un thriller psicologico interpretato e prodotto dalla star di Thor, Tessa Thompson.

Netflix ha dato il via libera a His & Hers, un thriller psicologico interpretato e prodotto da Tessa Thompson (Creed, Thor). La miniserie di sei episodi, adattata dal romanzo di Alice Feeney, è stata ideata dallo scrittore/produttore esecutivo Bill Dubuque, dalla scrittrice/produttrice esecutiva Dee Johnson (Compagni di viaggio, The Good Wife), che funge da showrunner, dal regista William Oldroyd, che funge da scrittore e dirigerà il primo episodio, e dai produttori esecutivi Jessica Chastain e Kristen Campo.

I dettagli di His & Hers

Ambientata nel caldo soffocante di Atlanta, Anna (Thompson) vive in un'ossessionante solitudine, allontanandosi dai suoi amici e dalla sua carriera di giornalista. Ma quando sente parlare di un omicidio a Dahlonega, la sonnolenta cittadina in cui è cresciuta, si rianima e si butta sul caso in cerca di risposte. Il detective Jack Harper è stranamente sospettoso del suo coinvolgimento e la mette nel mirino della sua stessa indagine. Ogni storia ha due facce, la sua e la sua, il che significa che qualcuno mente sempre.

Pubblicato all'apice della pandemia nel maggio (Regno Unito) e nel luglio (Stati Uniti) del 2020, His & Hers di Feeney è stato rapidamente acquistato da Freckle Films, Campo e Fifth Season (allora Endeavor Content) di Chastain per un adattamento a serie. Il progetto è stato gradualmente ampliato e sviluppato, spostando l'ambientazione da Londra, dove Anna è una lettrice di notizie della BBC nel libro, ad Atlanta, e alla fine ha trovato la strada per Netflix, con Thompson che è entrata in trattative per il ruolo principale più di un mese fa.

Campo è produttore esecutivo per Campout Productions, Chastain e Kelly Carmichael per Freckle Films e Kishori Rajan per Viva Maude. Prossimamente, la Thompson sarà la protagonista di Hedda, una rivisitazione della commedia teatrale Hedda Gabler di Henrik Ibsen del 1891, scritta e diretta da Nia DaCosta.