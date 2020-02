Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi: Rick Moranis tornerà nel sequel del film

Rick Moranis, dopo ben 31 anni dal primo film, tornerà nel sequel di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, film che arriverà prossimamente al cinema e sarà diretto da Joe Johnston, già regista della pellicola uscita nel 1989.

Secondo quanto riportato da Deadline, la notizia del ritorno di Rick Moranis sarebbe certa, nonostante la Disney abbia cercato di placare le voci del suo rientro nel ruolo dell'inventore Wayne Szalinski. L'attore, 66 anni, invece sembra che abbia firmato un accordo per partecipare alla realizzazione di questo sequel, intitolato Shrunk, che vedrà Josh Gad come protagonista nei panni del figlio di Wayne.

Una scena di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi

Il film, quindi, sarà incentrato sul personaggio di Josh Gad, figlio di Wayne Szalinski interpretato da Rick Moranis, che aspira a essere un grande scienziato come suo padre, ma riduce accidentalmente i figli. Shrunk, quindi, non sarà un reboot ma un vero e proprio sequel.

Rick Moranis si ritirò dalle scene nel 1997, allontanandosi dal lavoro di attore per crescere i suoi figli, dopo la prematura morte della moglie Ann, ma ha continuato a lavorare in alcuni progetti, come voce fuori campo in film come Koda Fratello Orso della Disney e Le avventure animate di Bob & Doug McKenzie.