Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi: Josh Gad nel del reboot

Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi sembra destinato ad avere un reboot con star Josh Gad e diretto da Joe Johnston, già dietro la macchina da presa del film originale che aveva dato vita a un franchise.

A proporre l'idea alla Disney è stato lo stesso attore, recentemente doppiatore di Olaf in Frozen II - Il segreto di Arendelle, e lo studio sembra sia stato entusiasta all'idea di riportare sul grande schermo l'incredibile avventura distribuita nelle sale nel 1989 e con protagonista Rick Moranis. Il franchise era proseguito con due capitoli della storia realizzati per il mercato homevideo nel 1992 e nel 1997, e ora il nuovo lungometraggio sembra destinato a ritornare nelle mani del regista Joe Johnston, con cui la produzione sta trattando.

Josh Gad avrebbe il ruolo del figlio di Wayne che segue l'esempio del padre diventando uno scienziato e, proprio come lui, rimpicciolisce per errore i giovani membri della sua famiglia. Il protagonista del film originale era Wayne Szalinski che causa non pochi problemi quando i suoi figli e due ragazzi che vivono accanto a loro vengono rimpiccioliti.