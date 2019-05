Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi: Disney annuncia il reboot del cult anni '80

Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi sta per tornare al cinema: Disney starebbe infatti lavorando al reboot di un classico degli anni '80 e avrebbe addirittura già scelto il protagonista: Josh Gad!

A riportare la notizia è /Film: il titolo del reboot/ sequel dovrebbe essere semplicemente Shrunk ed esisterà nello stesso universo del film originale arrivato nelle sale nel 1989. Il film sarà ambientato 30 anni dopo l'originale, Josh Gad (La Bella e la Bestia, Frozen) dovrebbe interpretare la versione adulta di Nick Szalinski, il figlio di Wayne Szalinski, lo scienziato che nell'originale era interpretato da Rick Moranis. Non ci sono ancora molti dettagli sulla trama ma sembra che al centro del reboot ci sarà un incidente causato da un esperimento di Nick Szalinski, che "restringe" i suoi figli come, 30 anni prima, aveva fatto suo padre.

Inizialmente si diceva che questo progetto fosse in cantiere per Disney +, tuttavia i rumor più recenti vogliono Shrunk già programmato per l'uscita nella sale, anche se non è stata ancora fissata alcuna data. Non è chiaro dunque, se il reboot arriverà già nel corso dell'anno prossimo o se bisognerà attenderlo ancora più a lungo.