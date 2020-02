Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, Rick Moranis potrebbe tornare per il reboot?

Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, il reboot Disney del film potrebbe includere anche Rick Moranis, interprete della pellicola originale del 1989, nel suo primo ruolo live-action dall'anno in cui era arrivato nelle sale Tesoro, ci siamo ristretti anche noi, l'ormai lontano 1997.

Se Sony Pictures non è riuscita nell'intento di riportare l'attore sul grande schermo per il suo Ghostbusters: Legacy, il nuovo capitolo della celebre saga diretto questa volta da Jason Reitman, non è detto che Disney non possa riuscirci per un altro franchise molto amato: alcune indiscrezioni sostengono infatti che si assisterà alla partecipazione di Rick Moranis al reboot di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi.

L'attore, che da anni non appariva fisicamente davanti una telecamera - eccetto una piccola apparizione come Bob McKenzie di SCTV - dopo aver deciso di allontanarsi da Hollywood e passare più tempo a casa a con la famiglia, si era dedicato principalmente al doppiaggio, in particolare nel campo dell'animazione.

Secondo il sito DisInsider, Moranis potrebbe interpretare nuovamente Wayne Szalinski, lo scienziato che nel primo film rimpicciolì accidentalmente i suoi figli e quelli dei vicini.La pellicola ebbe abbastanza successo da generare poi vari sequel e una serie televisiva.

Il reboot ideato per la piattaforma di streaming Disney+, però, vedrà come protagonista Nick, il figlio di Wayne interpretato da Josh Gad che seguirà le orme del padre a livello professionale, diventando uno scienziato, e anche... Rimpicciolendo per sbaglio i propri figli!

Il film sarà diretto da Joe Johnston, regista inoltre dell'originale, e non è ancora disponibile alcuna informazione su un'eventuale data d'uscita.