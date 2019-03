Terry Gilliam: "L'unico cinecomic che merita è Avengers: Infinity War"

Terry Gilliam è tornato a parlare dei cinecomic e, ribadendo la sua poca stima per il genere, ha però stupito il pubblico dichiarando di averne apprezzato finalmente uno: Avengers: Infinity War!

Lo scorso giugno, Terry Gilliam aveva espresso la sua opinione negativa nei confronti del genere cinematografico: "Odio i supereroi. Sono una stronzata. Andiamo, crescete! Non saremo teenager per il resto della nostra vita. È grandioso sognare dei poteri grandiosi. I supereroi riguardano completamente il potere. E' quello che non mi piace di loro. Devono combattere gli altri potenti supereroi. Un po' di pace, amore e comprensione è quello di cui abbiamo bisogno".

Durante un'intervista in un evento in Spagna, uno dei volti dei Monty Python ha ribadito il suo poco interesse per il genere ma ha anche lodato un'eccezione, quella di Avengers: Infinity War:

"Li trovo noiosi, sono ripetitivi, anche se sono tecnicamente brillanti. Il lavoro fatto è sorprendente, ci sono diversi attori notevoli e ci sono alcuni momenti molto belli. Ma per me è sempre lo stesso film, continuo a guardare la stessa cosa... La saga degli Avengers, invece, ho apprezzato l'ultimo, quello con Josh Brolin nei panni del cattivo. Ho visto molti film candidati all'Oscar, mi stavo annoiando e all'improvviso è arrivato qualcosa che mi ha fatto sorridere."

Gilliam non ha specificato quali fossero gli elementi preferiti della pellicola, ma tutto lascia pensare che sia il finale devastante ad aver fatto sorridere il regista: la 'vittoria' del villain sui supereroi più amati dal pubblico senz'altro è un colpo di scena che potrebbe far ricredere anche i detrattori più convinti.

Se con Infinity War i Marvel Studios hanno festeggiato i 10 anni di cinecomic, Avengers: Endgame, uno dei film più attesi del 2019, non solo chiuderà la fase 3 del MCU, ma potrebbe in effetti rappresentare un cambio della guardia nel mondo dei Vendicatori. Il film arriverà nelle sale italiane il 24 aprile 2019.