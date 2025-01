Terrifier, Damien Leone promette: "Il quarto e ultimo film rivelerà le origini di Art il Clown"

Damien Leone, sceneggiatore e regista di Terrifier, ha annunciato che il quarto film della saga è ufficialmente in lavorazione in un post pubblicato su X.

In occasione del suo compleanno, Leone ha ringraziato i fan per gli auguri e ha svelato a sorpresa il progetto di chiusura della saga cinematografica con Art il Clown.

Terrifier 4 svelerà le origini di Art

"Grazie per gli auguri di compleanno. Ho pensato di farvi un regalo in cambio! La sceneggiatura di Terrifier 4 è in lavorazione e sta prendendo forma in una conclusione epica, avvincente, feroce, emozionante e assolutamente soddisfacente. P.S.: finalmente rivelerò le origini di Art" ha scritto Leone nel post.

Già un paio di anni fa, Damien Leone aveva confessato a Deadline di avere in mente una conclusione particolarmente soddisfacente per il villain protagonista della sua saga, già praticamente definita con la seconda parte.

La vita sullo schermo di Art il Clown

Interpretato sul grande schermo nelle varie partecipazioni a film e cortometraggi da David Howard Thornton, Art il Clown comparve inizialmente nel corto di Damien Leone dal titolo The 9th Circle, e in seguito nell'antologia horror All Hallow' Eve.

Dal 2013, è protagonista della trilogia Terrifier, protrattasi sinora con tre film, in attesa del quarto capitolo conclusivo. Il terzo lungometraggio, presentato a ottobre con un'anteprima in Francia, ha raggiunto un incasso da 90 milioni di dollari.

Nel cast del terzo film della saga di Terrifier, scritta, diretta, co-prodotta e montata da Damien Leone, anche Lauren LaVera, Margaret Anne Florence e Bryce Johnson.