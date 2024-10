Terrifier 3 in vetta agli incassi USA, crollo drammatico dell'82% per Joker: Folie à Deux

Se Joker: Folie à Deux avesse bissato il successo del predecessore sarebbe rimasto in testa alla classifica degli incassi per parecchie settimane, ma così non è stato. Il film subisce un crollo drammatico nel secondo weekend, segnando l'82% di incassi in meno. A "punirlo" è il debutto di Terrifier 3, terzo capitolo della raccapricciante saga horror dedicata ad Art the Clown che apre con 18,3 milioni di incasso da 2.514 sale e segna una media per sala di 7.279 dollari. È un grande inizio per lo slasher ultra-cruento, realizzato in modo indipendente e a basso budget, su un clown demoniaco che brutalizza una piccola cittadina nel periodo natalizio.

Il film per famiglie Il robot selvaggio conserva il secondo posto incassando altri 13,4 milioni che le consentono di arrivare a 83,7 milioni in tre settimane. Costato 78 milioni di dollari, il film si accinge a superare i 150 milioni globali. Al centro della delicata storia a fondo ecologista troviamo l'unità ROZZUM 7134, per gli amici "Roz", che si ritrova su un'isola disabitata. Abituato a universi ben più robotici, il droide dovrà imparare ad adattarsi all'ostile ambiente circostante, ma ben presto stringerà amicizia con gli animali che popolano l'isola, arrivando ad adottare un'ochetta orfana.

Un bacio disperato tra Lady Gaga e Joaquin Phoenix

Solo terzo, Joker: Folie à Deux. Il pubblico americano sembra voler punire la scelta del regista Todd Phillips di allontanarsi dallo stile del precedente lungometraggio per sperimentare una nuova via. Le critiche piovute sul sequel dopo la premiere veneziana hanno fatto desistere gran parte del pubblico e il secondo weekend vede gli incassi fermarsi a soli 7 milioni di incasso, per un totale di 51 milioni. Cifre che lo faranno probabilmente diventare uno dei più grandi flop del 2024, visto il budget di circa 200 milioni. A livello globale, per il momento Joker 2 viaggia sui 165 milioni con grande sgomento di Lady Gaga, che sarebbe rimasta scioccata dalle recensioni negative.

Continua a macinare incassi Beetlejuice Beetlejuice. Il sequel del cult di Tim Burton, a lungo desiderato dai fan, conferma l'enorme successo economico aggiungendo altri 7 milioni al suo lauto bottino, che supera i 275 milioni. A livello globale il fantasy con Michael Keaton, Winona Riyder e Jenna Ortega supera i 420 milioni e per adesso non sembra intenzionato a fermarsi.

Beetlejuice 2, Jenna Ortega in aiuto di Winona Ryder davanti ai fotografi della Mostra di Venezia

Debutta al quinto posto Piece By Piece, documentario che racconta la storia della vita di Pharrell Williams utilizzando l'animazione Lego. 3,8 milioni di dollari da 1.865 location permettono al film di segnare una media per sala di 2000 dollari.