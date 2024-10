Terrifier 3, il regista: "In origine il finale doveva essere molto più macabro"

Il regista di Terrifier 3, Damien Leone, ha parlato dell'uccisione finale del film, rivelando che inizialmente aveva in mente qualcosa di gran lunga peggiore.

La pellicola horror si è rivelata un grande successo negli Stati Uniti, soprattutto alla luce del suo budget molto ridotto ed è arrivato a scalzare anche le altre uscite della settimana, compreso Joker: Folie à Deux, che invece è crollato di circa il 90% rispetto alla settimana precedente.

ATTENZIONE: Ovviamente vi invitiamo ad essere cauti nella lettura dell'articolo in quanto contiene pesanti spoiler sulla trama e sul finale di Terrifier 3, di cui trovate già la nostra recensione.

Nel film, la madre di Gabbie è l'ultima vittima di Art il Clown e Vicky. Essendo l'uccisione finale, la sua morte è probabilmente la peggiore del film, cosa che rende il finale davvero raccapricciante, non che quello che viene prima non sia già particolarmente cruento.

In un'intervista concessa a Screen Rant, Leone ha ammesso che la morte della madre di Gabbie doveva essere molto peggiore di quanto si vede sullo schermo. Il regista l'ha ridotta "di molto" per rendere la scena "quasi subliminale". Di conseguenza, l'uccisione finale è più rapida, nonostante sia crudele e raccapricciante come ci si aspetterebbe. Anche se la scena finisce in modo diverso da quello che il regista aveva inizialmente in mente, Leone si è detto comunque contento che abbia funzionato.

"La scena con la madre doveva essere molto peggiore. In realtà ho finito per tagliarla parecchio, perché le inquadrature che si vedono sono quasi subliminali e tutto è così rapido. Ma comunque, l'idea di ciò che sta accadendo è molto crudele e raccapricciante, quindi sono contento che abbia funzionato".

Terrifier 3, fuggi fuggi, nausea e malori dopo 10 minuti, il regista: "Abbiamo fatto il nostro lavoro"

Art il Clown cerca di spezzare lo spirito di Sienna Shaw uccidendo la madre di Gabbie davanti a lei. La scena finale risulta essere la morte più raccapricciante del film. Terrifier 3 comprende circa due ore di gore e morti brutali, e l'uccisione finale doveva essere all'altezza di quanto già visto sullo schermo fino a quel momento. Il commento di Leone spiega che ciò che rende la scena così devastante è l'idea di ciò che Art e Vicky stanno facendo alla donna. Terrifier 3 uscirà nelle sale il 7 novembre 2024.