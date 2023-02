Terrifier 4: il regista anticipa i piani futuri dell'horror che ha sconvolto il pubblico

Dopo il grande successo ottenuto dal sequel di Terrifier, film ancora più violento del primo e che ha addirittura portato molte persone a sentirsi male in sala e vomitare, il regista Damien Leone sta già scrivendo il terzo capitolo. Ma non è tutto, perchè avrebbe già in mente un'idea su come concludere la saga.

"Sto scrivendo Terrifier 3 al momento, ma voglio assolutamente realizzarne un altro. Servirebbero almeno altri due film per esplorare la storia che voglio raccontare e racchiudere tutte le idee che ho in mente. C'è ancora sicuramente molto altro da esplorare riguardante Art the Clown, Victoria e la nostra ultima ragazza, Sienna. Seguiremo il suo cammino verso la fine della saga" ha dichiarato ai microfoni di Insider.

Terrifier 2: il regista si è rifiutato di girare una scena troppo forte anche per lui

Il clamore mediatico intorno a Terrifier 2 è stato tale da far chiedere dai fan di sottoporlo all'Academy tra i possibili candidati agli Oscar 2023, cosa che è poi avvenuta da parte della produzione. Arriverà nelle sale italiane nel corso dei prossimi mesi grazie alla distribuzione di Plaion Pictures.

Nel sequel di Terrifier, Art the Clown ritorna a Miles County dove s'impegna a dare la caccia a una giovane adolescente e al suo fratello durante la notte di Halloween. Protagonisti del nuovo film sono Lauren Lavera, David Howard Thornton, Elliott Fullam, Sarah Voigt, Kailey Hyman, e Casey Hartnett. Il lungometraggio è stato scritto e diretto da Damien Leone, e prodotto da Phil Falcone, George Steuber, Damien Leone, Steven Della Salla, Mike Leavy, Jason Leavy.