Terrifier 3, l'interprete di Art il Clown ha quasi vomitato dopo aver girato questa scena

Terrifier 3 arriverà nelle sale a ottobre, continuando la macabra storia di Art il Clown, ma mentre il franchise di Terrifier è noto per il suo gore, la star David Howard Thornton ha dichiarato che c'è una scena nel film in uscita che lo ha colpito così tanto che ha "quasi vomitato" sul set.

Parlando con Empire, Thornton non ha rivelato i dettagli specifici della scena, ma ha ammesso che è accaduto qualcosa che ha messo in difficoltà persino lui, anche se tutti gli altri hanno pensato che la sua reazione fosse, beh, un po' troppo isterica.

"C'è stata una cosa in particolare che ho fatto fatica a digerire", ha raccontato Thornton. "Non voglio rivelare cosa, ma ho quasi vomitato. Ovviamente tutti hanno pensato si trattasse di una reazione isterica da parte mia, del tipo: 'Oh, finalmente l'abbiamo sconvolto!'".

Terrifier 3: una raccapricciante scena di Art the Clown

Thornton ha anche anticipato che nel film ci sarà una sequenza che secondo lui "sarà molto controversa". "Le persone rimarranno sorprese dalla depravazione che si scatenerà in quella scena", ha aggiunto.

Terrifier 3, il regista anticipa: "I primi cinque minuti saranno cruenti e molto controversi"

"Non so cosa significhi questo per me, ma sono un po' eccitato per il gore". Thornton ha aggiunto. "Per me è violenza da cartone animato. Mi piace provare cose che la gente non ha mai visto prima".

Terrifier 3 sarà presentato in anteprima mondiale durante la serata di apertura del Fantastic Fest il 19 settembre. Il film arriverà quindi nelle sale l'11 ottobre. Su queste pagine potete visualizzare il violentissimo trailer di Terrifier 3.