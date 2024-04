Terrifier 3: i fan vogliono un cestello per popcorn a forma di testa di Art il Clown, lanciata la petizione

Gli appassionati di cinema sapranno che i cestelli di popcorn a tema sono di gran moda in questo momento, ma ce n'è uno che potrebbe farvi passare la voglia di mangiare qualsiasi cosa per un po': quello con la testa di Art il Clown di Terrifier 3, per la cui creazione i fan hanno già lanciato una petizione.

Gli autoproclamatisi "fan sfegatati della saga Terrifier" desiderano ardentemente che i cestelli in questione vengano distribuiti poco prima dell'uscita del film, tanto che hanno avviato una petizione online su Change.org per chiedere a chi di competenza di realizzarli.

"Crediamo che un esclusivo cestello per popcorn sarebbe un'aggiunta fantastica alla nostra esperienza cinematografica per Terrifier 3", si legge nella descrizione della petizione. "Non si tratta solo di popcorn, ma di migliorare l'esperienza dei fan e di celebrare il nostro amore per il cinema in tutte le sue forme. Esortiamo tutti i cinema che hanno in programma di proiettare Terrifier 3 questo ottobre a prendere in considerazione l'introduzione di questi esclusivi cestelli per popcorn".

Al momento in cui scriviamo, la petizione ha già raccolto oltre 3450 firme delle 5000 necessarie.

Una tendenza in crescita a Hollywood

Non è la prima volta che il marketing cinematografico si spinge oltre in termini di merchandising: all'inizio di quest'anno è diventato virale il cestello per popcorn a tema sandworm di Dune 2. E sembra che anche la Marvel si stia buttando su questa tendenza, visto che Ryan Reynolds ha di recente fatto un'allusione a un possibile cestello simile per Deadpool & Wolverine, twittando "Aspettate di vedere il cestello per popcorn di Deadpool". Possiamo solo immaginare che aspetto avrà.

Terrifier 3, il regista anticipa: "I primi cinque minuti saranno cruenti e molto controversi"

Secondo la sinossi ufficiale, Terrifier 3, scritto e diretto da Damien Leone, dà il bentornato al nostro cattivo preferito, Art il Clown, "pronto a scatenare il caos sugli ignari residenti di Miles County mentre si addormentano pacificamente la vigilia di Natale". Il regista ha recentemente confermato che le riprese del terzo capitolo sono terminate e contengono le scene più raccapriccianti del franchise finora.