Terrifier 3: Art il clown è terrificante nella prima foto ufficiale del film

Un buon mostro cinematografico che si rispetti non rimane mai lontano dagli schermi per molto tempo, e Art il Clown è pronto a tornare per un'altra carneficina intrisa di sangue un po' prima del previsto.

Nonostante sia stato "ucciso" in modo estremamente raccapricciante alla fine di entrambi i film precedenti, l'assassino apparentemente immortale tornerà a fare ciò che sa fare meglio in Terrifier 3 di Damien Leone, e abbiamo un nuovo sguardo al sadico mimo in una prima immagine ufficiale del film.

Inoltre, Deadline ha annunciato che il trequel dell'horror è stato anticipato di due settimane e arriverà nelle sale l'11 ottobre.

Our first look at Art the Clown in #Terrifier3.



In theaters on October 11 pic.twitter.com/pophTiy5yr — Fandango (@Fandango) May 1, 2024

Terrifier 3: i fan vogliono un cestello per popcorn a forma di testa di Art il Clown, lanciata la petizione

Terrifier 3

Per il momento i dettagli sulla trama sono segreti. Tuttavia, come rivelato dal primo poster del film e dal teaser trailer, Terrifier 3 sarà ambientato durante il periodo natalizio. Il regista ha rivelato che la nuova avventura horror di Art il Clown sarà molto più spaventosa delle altre e che in particolare i primi 5 minuti del film saranno cruenti e controversi. Considerando che Terrifier 2 ai tempi della sua uscita ha provocato malori al pubblico in sala per l'eccessivo spavento, non osiamo immaginare cosa ci riserverà questo terzo capitolo.