Terrifier 2, il regista sulle reazioni delle persone "Non voglio che stiano male guardando il film"

Damien Leone, scrittore e regista di Terrifier 2, ha risposto alle dichiarazioni di numerose persone che sono finite in ospedale o hanno vomitato dopo aver visto il film.

Uscito nelle sale americane soltanto da pochi giorni, Terrifier 2, sequel dello slasher horror lanciato nel 2016, macina grandi successi e reazioni forti. Al momento ha incassato già quasi 1 milione di dollari, a fronte di un budget di meno di 250mila dollari, ma sta facendo discutere per l'impatto emotivo causato agli spettatori.

Sono diverse, infatti, le dichiarazioni di persone che hanno ammesso di essersi sentite male in sala dopo aver visto Terrifier 2, di aver vomitato e di aver dovuto chiamare un'ambulanza. Sulla questione è intervenuto il regista a scrittore del film, Damien Leone: "Ascoltate, mi piacerebbe se ci fossero alcune persone che decidessero di andarsene a metà proiezione perché si tratta di un film intenso, ma di certo non voglio che stiano male sul serio o svengano in sala" ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Weekly.

"Ovviamente chi ha visto il primo Terrifier sa già cosa aspettarsi. Avevamo una scena di uccisione abbastanza forte di cui tutti hanno parlato e nel sequel abbiamo cercato di alzare ancora di più l'asticella. Lo facciamo per i fan che ci hanno supportato sin dal primo giorno. Ovviamente non è un film per tutti, ma se ci possono essere nuovi fan che vogliono salire a bordo, ben venga".

Il regista ha poi concluso l'intervista lasciando le porte aperte a un nuovo capitolo: "Non voglio fare spoiler di alcun tipo, ma abbiamo concluso il film con un grande cliffhanger. Ci sarebbe ancora molto da esplorare sulla storia di Art the Clown".

Nel sequel di Terrifier, Art the Clown ritorna a Miles County dove s'impegna a dare la caccia a una giovane adolescente e al suo fratello durante la notte di Halloween. Protagonisti del nuovo film sono Lauren Lavera, David Howard Thornton, Elliott Fullam, Sarah Voigt, Kailey Hyman, e Casey Hartnett. Il lungometraggio è stato scritto e diretto da Damien Leone, e prodotto da Phil Falcone, George Steuber, Damien Leone, Steven Della Salla, Mike Leavy, Jason Leavy.