Terrence Howard rifiutò il biopic su Marvin Gaye perché non voleva baciare un uomo "Prima mi taglio le labbra"

Terrence Howard non è in grado di immedesimarsi in ruoli che non comprende e così ha respinto il biopic su Marvin Gaye per via della presunta omosessualità del cantante.

Terrence Howard avrebbe potuto recitare in un film sulla leggenda del soul Marvin Gaye, ma alla fine ha rifiutato la proposta perché avrebbe dovuto baciare un uomo nel film.

Nel corso di un'apparizione nel podcast di Bill Maher Club Random, Howard ha confessato che il più grande rimpianto della sua carriera è stato dire no al ruolo di Smokey Robinson nel biopic, nonostante gli fosse stato proposto dallo stesso musicista. Howard ha spiegato di aver rifiutato la proposta perché era già "in trattative con Lee Daniels per interpretare Marvin Gaye" in un altro film biografico che riteneva "più interessante".

L'attore ha però deciso di rifiutare il progetto dopo aver scoperto le tendenze sessuali del musicista grazie al leggendario produttore musicale Quincy Jones.

"Ero a casa di Quincy Jones e gli ho chiesto: 'Sento voci secondo cui Marvin fosse gay. Sono vere?' E Quincy ha risposto: 'Sì'".

Dopo quella rivelazione, Howard decise che "non poteva" recitare nel film. "Loro avrebbero voluto farlo, e io non sarei stato in grado di farlo", ha detto, riguardo all'interpretare un personaggio omosessuale.

Un intenso primo piano di Terrence Howard

Terrence Howard e il rifiuto dei ruoli gay

Se sono molti gli attori eterosessuali che hanno interpretato senza difficoltà figure omosessuali, questo non è il caso di Terrence Howard. L'interprete originale di War Machine nel primo Iron Man, poi sostituito da Don Cheadle, ha spiegato di non essere in grado di fingere trasporto nei confronti di un altro uomo.

"Non potrei farlo", ha aggiunto. "Mi taglierei le labbra. Se baciassi un uomo, mi taglierei le labbra."

L'attore ha poi prontamente specificato: "Non voler baciare un uomo non mi rende omofobo. Ma non posso interpretare quel personaggio al 100%. Non posso abbandonarmi a un luogo che non capisco."