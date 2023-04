Terra Amara torna il 26 aprile, ecco le trame della settimana dal 26 al 30 aprile 2023

A causa del ponte del 25 aprile, giorno in cui si celebra la Liberazione, Canale 5 ha deciso di sospendere la programmazione di Terra Amara lunedì 24 e martedì 25 aprile. Le vicende di Züleyha e Yilmaz riprenderanno mercoledì 26 aprile alle ore 14:10. Di seguito, troverete le anticipazioni delle trame della soap turca per le puntate in onda dal 26 al 30 aprile 2023.

Mercoledì 26 aprile

Mujgan e Zuleyha si ritrovano a partorire fianco a fianco, mentre le loro famiglie aspettano con trepidazione fuori dalla sala parto. Mentre Zuleyha partorisce una bambina perfettamente in salute, Mujgan affronta un parto prematuro, dando alla luce un figlio che rischia di morire. Sabahattin promette a lei e Yilmaz che farà tutto il possibile affinchè sopravviva. Il dolore dei genitori è inimmaginabile e Demir vorrebbe consolare Yilmaz, ma non riesce a trovare il coraggio di farlo.

Giovedì 27 aprile

Mentre Saniye e Gulten distribuiscono vestiti ai bambini delle baracche, scoppia una rissa tra Husnu e Sabri con l'intento di appropriarsi di una nuova baracca dove trasferirsi. Toccherà a Saniye fermarli e ricordargli il concetto di "solidarietà".

Venerdì 28 aprile

La nascita di Leyla Yaman e Kerem Ali Akkaia cambia le sorti delle rispettive famiglie. La prima, figlia di Zuleyha e Demir, scatena la gioia di Hunkar e di tutti i braccianti della tenuta, che ricevono in regalo, per l'occasione, una moneta d'oro. Ma per Saniye e Gaffur, che non possono avere figli, porta a una dolorosa riflessione. Ali Kerem, figlio di Mujgan e Yilmaz, essendo nato prematuro, è in pericolo di vita. Questo getta nell'angoscia i genitori, Fekeli e Behice.

Sabato 29 aprile (ore 15)

Hatip cerca di ingannare Naciye dicendole di dover correre in soccorso di un amico, mentre invece si reca ad un festino licenzioso. Naciye, però, lo segue e si prepara a smascherarlo. Sermin ha invitato a cena Sabahattin, nella speranza di riconquistarlo. Ma l'ex marito la gela, annunciandole il suo prossimo matrimonio con Julide.

Domenica 30 aprile (ore 15)

Yilmaz è preoccupato per la vita di suo figlio, che Mujgan non vuole fargli vedere nè tantomeno tenere in braccio. Intanto a casa della famiglia Yaman c'è molto movimento per la celebrazione del Mawlid, a cui si presenta anche Sermin seppur non invitata. Durante i festeggiamenti scoppia un incendio nel fienile e Sermin, che poco prima aveva visto il piccolo Adnan entrare lì dentro da solo, decide di tentare di salvarlo.

Nel frattempo Zuleyha sta cercando suo figlio e quando scopre che è in pericolo tra le fiamme fa di tutto per andare a salvarlo, ma Demir e gli altri non glielo consentono perché troppo pericoloso. Quando Sermin esce con il bambino in braccio, diventa un eroina per tutti, ma i dubbi sul suo operato sono tanti: è davvero un'eroina oppure ha appiccato lei l'incendio? Demir si difende dalle accuse di Zuleyha, che ha frainteso un discorso tra lui e Hunkar.

Non va meglio tra Mujgan e Yilmaz: lei cerca qualunque pretesto per discutere e non lo lascia avvicinare al figlio. Lo scontro arriva, ma Mujgan riesce a sfogarsi solo con la zia Behice. In presenza delle donne dell'associazione, Hunkar fa un regalo a Sermin, sperando di metterla a tacere, ma la nipote si sfoga con l'amica Fusun per la "miseria" ricevuta in cambio del suo eroico gesto: aver salvato la vita di Adnan dall'incendio del fienile.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, potete trovare il video riassunto delle trame della settimana.