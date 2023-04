Terra Amara torna il 2 maggio, ecco le trame della settimana dal 2 al 7 maggio 2023

Il 1° maggio, giorno dedicato alla Festa dei Lavoratori, Terra Amara, eccezionalmente, non andrà in onda di lunedì. Le vicende di Züleyha e Yilmaz, torneranno su Canale 5 martedì 2 maggio alle ore 14:10. Di seguito, troverete le anticipazioni delle trame della soap turca per le puntate in onda dal 2 al 7 maggio 2023.

Martedì 2 maggio

Berika annuncia di voler lasciare la guida dell'associazione, così Fusun orienta l'attenzione delle altre verso Behice. Demir spiega alla madre come ha risolto i problemi di liquidità dell'azienda. Cetin viene assolto e liberato e si gode un po' di tempo con la sua amata Gulten. In un momento di confusione, Azize scambia Apti per il fidanzato di Fadik. Nascerà un nuovo amore?

Mercoledì 3 maggio

Gaffur confessa a Saniye di avere un debito con Hatip e rivela a Hunkar che quest'ultimo gli ha prestato i soldi per pagare un debito di gioco. Hunkar decide di pagare il debito di Gaffur versando 10mila lire ad Hatip, ignara che il debito era di 100mila. Nel frattempo Zuleyha accusa Demir di avere una preferenza per Leyla, ma Demir nega la cosa, convinto che sia Zuleyha a fare una distinzione tra i loro figli. Intanto Berika dice a Hunkar che Behice vuole candidarsi come presidente dell'associazione.

Giovedì 4 maggio

Mujgan deve andare a firmare dei documenti, ma non vuole lasciare Kerem Ali a casa da solo con Yilmaz. Yilmaz, ritenendo esagerato il comportamento della moglie, la convince a uscire. Sulla strada del ritorno, però, Mujgan buca una gomma tardando il suo rientro e, quando entra a casa, trova Yilmaz che si sta occupando del bambino in compagnia di Zuleyha.

Venerdì 5 maggio

Yilmaz è solo a casa con Kerem Ali che piange disperatamente per la fame, Mujgan è irrintracciabile e il bambino rifiuta il biberon. Non sapendo cosa fare, Yilmaz chiede aiuto a Zuleyha, la quale decide di allattare lei stessa il neonato. Ma, proprio in quel momento, rincasa Mujgan e va su tutte le furie.

Sabato 6 maggio (ore 14:45)

Hunkar, preoccupata che Zuleyha possa svelare a Yilmaz che è il padre biologico di Adnan, cerca di convincere Demir a intestare tutti i suoi beni alla figlia Leyla, ma Demir sembra irremovibile. Le sue sicurezze vacillano, però, quando viene a sapere che è stato proprio Yilmaz ad acquistare tutte le proprietà di Istanbul che lui aveva messo in vendita e dopo aver parlato con Mujgan, presentatasi apposta nel suo ufficio per manifestargli le sue preoccupazioni riguardo il rapporto tra Yilmaz e Zuleyha.

Domenica 7 maggio (ore 14:45)

A seguito della chiacchierata con Mujgan, Demir è su tutte le furie con Zuleyha, non solo perché voleva allattare Kerem Ali, ma anche perché la dottoressa gli ha specificamente chiesto di controllare la moglie che, secondo Mujgan, non saprebbe stare lontana da Yilmaz. Venuta a sapere di questo incontro con Demir, Behice rimprovera Mujgan, accusandola di aver provocato un risentimento a Demir che potrebbe portare di nuovo la violenza nei rapporti tra famiglie. Intanto, Saniye e Gaffur si prendono cura della piccola Uzum, che è stata affidata a loro dalla madre ricoverata in ospedale ma ogni loro sforzo per farla mangiare è vano; quindi, decidono di portarla a trovare la madre. Infine, Demir, che si è visto passare la propria vita davanti agli occhi in un incidente, decide di seguire il consiglio della madre Hunkar e intesta la maggior parte delle sue ricchezze a Leyla, per paura che un giorno Zuleyha possa rivelare a Yilmaz che Adnan in realtà è suo figlio.

Sermin vuole salvare il suo matrimonio, perciò cerca di impietosire Julide, la fidanzata del suo ex marito, con l'intento di farla allontanare da Sabahattin. Il suo piano riesce. Julide decide di rompere il suo fidanzamento con Sabahattin, ma quest'ultimo, infuriato, si precipita a casa di Sermin urlandole contro che sono divorziati e che tra di loro è finita. Sermin giura vendetta nei confronti di Sabahattin.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, potete trovare il video riassunto delle trame della settimana.