Terra Amara stasera su Canale 5, le anticipazioni delle puntate del 5 novembre

Stasera Terra Amara va in onda in prima serata su Canale 5, ecco le anticipazioni delle puntate

Terra Amara fa il suo debutto in prima serata stasera, 5 novembre, su Canale 5. La soap turca occupa per la prima volta lo slot della domenica dopo i grandi successi ottenuti nel suo appuntamento quotidiano pomeridiano, dove ha toccato anche punte del 25% di share. Ecco le anticipazioni delle tre puntate di questa sera.

Terra Amara: la storia

La protagonista di Terra amara è Zuleyha una giovane sarta che da Istanbul si è trasferita a Çukurova per sfuggire ad un crudele destino. In Turchia la soap è andata in onda dal 2018 al 2022con il titolo' Çukurova - C'era una volta a Cukurova'. La serie, in origine, è composta da 4 stagioni e 141 puntate riadattate alle esigenze di programmazione di Canale 5.

La mesa in onda pomeridiana quotidiana di Terra Amara continua regolarmente. Le puntate di questa sera sono inedite.

Trama delle puntate del 5 novembre

Episodio in onda dalle 21:30 alle 22:30

Gaffur ha impegnato un terreno di Gulten e, in modo ingannevole, dovrebbe restituire una somma di denaro di cui non dispone. Gulten lo scopre e glielo rinfaccia, così come fa Saniye cacciandolo di casa. Gaffur trascorre la notte nelle baracche.

Zuleyha, che è ancora segnata dall'incidente con Fikret, mente a Demir sulla vera dinamica dell'evento, condividendo con Sevda il timore che Demir possa presto scoprire che è proprio Fikret la persona che lo sta perseguitando.

Una preoccupazione simile viene condivisa da Fekeli con Luftiye, che rivela di essere a conoscenza del torto subito da Safiye e Fikret da parte di Adnan Yaman, aggiungendo di conoscere anche altri retroscena.

Demir annuncia a Zuleyha di avere una sorpresa per lei. Mujgan segue Fikret, scoprendo il rifugio in cui lui architetta le sue azioni di disturbo ai danni di Demir.

Episodio in onda dalle 22:30 alle 23:30

Fikret è costretto a confessare a Mujgan di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman. Lutfiye rivela a Fekeli che Safiye non è stata abusata da Adnan Yaman, bensì si era perdutamente innamorata di lui e desiderava ricostruire una vita insieme.

Fekeli chiede a Lutfiye di trasferirsi nella sua villa per cercare di convincere Fikret ad abbandonare il desiderio di vendetta. Lutfiye arriva a Cukurova e si affeziona subito a Mujgan.

Nel frattempo, Fikret contatta uomini poco raccomandabili per portare avanti il proprio piano.

Sevda vorrebbe che Zuleyha e Demir tornassero a dormire nella stessa camera da letto, dato che si dichiarano innamorati l'uno dell'altro.

Gaffur cerca di rientrare a casa e parlare con la moglie, ma Saniye non vuole sentire ragioni.

Episodio in onda dalle 23:30 alle 00:30

Su un giornale compare un articolo che mostra Demir e Zuleyha più uniti che mai, determinati a sviluppare non solo la propria azienda, ma l'intera Cukurova. Questo sorprende sia Fikret che Umit, i quali, per ragioni diverse, speravano in un divorzio tra i due.

Al contrario, gli Yaman hanno rafforzato il loro legame, e Zuleyha è davvero innamorata di Demir, il quale si incontra segretamente con Umit per porre fine alla loro relazione. Tuttavia, l'uomo viene scoperto da Sevda, lasciando la questione in sospeso.

Nel frattempo, Fikret elabora un piano per sabotare i camion degli Yaman diretti in Europa, ma il piano fallisce.

Zuleyha e Demir considerano ormai Sevda come una madre e parte della famiglia, decidendo quindi di darle la stanza precedentemente appartenuta a Hunkar.

Le Clip della soap turca

