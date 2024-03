Terra Amara stasera su Canale 5, anticipazioni delle puntate del 15 marzo: Zuleha spara a Hakan

Stasera 15 marzo su Canale 5 in prima serata va in onda una nuova puntata di Terra Amara: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Stasera venerdì 15 marzo in prima serata, su Canale 5, alle 21:20 circa, va in onda una puntata speciale di Terra Amara. Per gli appassionati della soap turca, il doppio episodio del venerdì sera diventa un appuntamento fisso, da questa settimana le avventure di Zuleyha vanno in onda solo in questo giorno della settimana, lasciando il daytime pomeridiano a Endless Love.

Prima di rivelare l'episodio di questa sera, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di sabato 9 marzo delle 14:10

Terra Amara: riassunto della puntata del 9 marzo ore 14.10

Hakan viene liberato prontamente non appena Gungor invia dei documenti alla procura di Cukurova che lo scagionano, attestando un caso di omonimia. A villa Yaman, intanto, continuano gli screzi tra Cevriye e Fadik, quest'ultima con l'aiuto di Bahar fa credere a Cevriye di aver ricevuto un dono molto speciale da Lutfiye per averla aiutata nelle pulizie.

Zuleyha, dopo aver scoperto che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gumusoglu, decide di allontanarlo dalla sua vita e dall'azienda. A questo scopo tenta di convincerlo a cederle le quote della Yaman Holding in suo possesso, ma Hakan rifiuta.

Spera, allora, di poter adire le vie legali denunciandolo per truffa, ma scopre che non ci sono i presupposti, così tenta, sotto minaccia, di costringerlo alla cessione. Nel frattempo, Abdulkadir ha dichiarato il suo amore a Betul e l'ha convinta a passare due giorni da sola con lui fuori città.

Nella puntata di Terra Amara Zuleha cerca di sparare a Hakan

Per potersi permettere la fuga d'amore, Betul si trova costretta a mentire a Colak inventando di essere ad Ankara per aiutare un'amica a un processo. Al ritorno in città, Betul promette ad Abdulkadir che lascerà Colak quanto prima possibile.

Anticipazioni 15 marzo: Zuleyha perde il controllo

Zuleyha vuole obbligare Hakan a trasferirle le quote dell'azienda Yaman e a lasciare per sempre Cukurova. Di fronte al rifiuto dell'uomo la ragazza perde la testa e gli spara, ma per fortuna interviene Fikret, che evita che Zuleyha colpisca il bersaglio.

Betul si accorge di essere seguita da un uomo di Colak e scappa da Abdulkadir, confessandogli di non voler più lasciare Colak perche vuole la sua eredità.

Tensioni a Villa Yaman

A villa Yaman, Fikret e Zuleyha si riavvicinano, ma Fadik, in presenza di Lutfye, fa un commento forse poco opportuno riguardo alla loro relazione, suggerendo che potrebbero essere una bella coppia.

Fikret nota Vahap fuori dalla villa e lo segnala ad Hakan, chiedendogli di intervenire e farlo desistere, sottolineando che altrimenti potrebbe decidere di vendicarsi.

Alla Villa Yaman arriva l'ufficiale giudiziario, annunciando che l'azienda ha accumulato ingenti debiti con il fisco e che la villa sarà pignorata. Zuleyha, sbalordita, nega di aver mai ricevuto gli avvisi di pagamento, ma l'ufficiale del governo le mostra i documenti, confermando l'esistenza del debito. Se non verrà saldato in breve tempo, Zuleyha sarà costretta a lasciare la villa.

Le indagini di Fikret

Nel frattempo, Betul confessa a Colak di essere stata lei a nascondere gli avvisi di pagamento, con l'obiettivo di permettere a Colak di acquistare la villa all'asta. Fikret sospetta che dietro questo problema con il fisco ci siano Betul e Sermin, quindi decide di affrontarle.

Intanto, al cotonificio, Fikret trova il fratello di Mujgan accompagnato dagli avvocati, il quale richiede una somma di 10 milioni per rinunciare alla custodia di Kerem Alì.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Hakan chiede ad Abdulkadir dov'è stato in questi giorni.