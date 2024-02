Terra Amara stasera 9 febbraio su Canale 5, esplosiva vendetta: Hakan dietro le sbarre, Zuleyha affronta Betul

Stasera 9 febbraio su Canale 5 in prima serata va in onda una nuova puntata speciale di Terra Amara: ecco le anticipazioni di quello che vedremo

Stasera venerdì 9 febbraio in prima serata, su Canale 5, alle 21:20 circa, va in onda una puntata speciale di Terra Amara che sfiderà il Festival di Sanremo dedicata alle cover. Ecco cosa ci aspetta stasera in una una puntata incentrata su piani di rivalsa e vendette.

Prima di svelare l'episodio di questa sera, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di venerdì 9 febbraio del daytime pomeridiano.

Terra Amara: riassunto della puntata del 9 febbraio, ore 14.10

Zuleyha dice a Lutfiye che Betul ha derubato l'azienda. Le due donne cercano un modo per rivelare a Fikret la brutta notizia. Intanto, ignare di tutto, Betul e Sermin festeggiano l'imminente matrimonio insieme ad alcune signore del circolo.

Anticipazioni del 9 febbraio ore 21.20: Hakan si fa arrestare per scoprire la verità

Hakan vuole avere capire di più sul tentato omicidio di Zuleyha, ma per farlo ha bisogno di incontrare in carcere il presunto colpevole, Mahmut.

L'occasione si presenta una sera al ristorante: tra gli avventori c'è anche il Procuratore e Hakan gli sferra un pugno in faccia in modo del tutto ingiustificato facendosi arrestare.

Nel nuovo episodio: Abdulkadir e Vahap escogitano un piano

Abdulkadir capisce il suo intento ed escogita un piano con Vahap per mettere a tacere Mahmut. Nel frattempo, Zuleyha ha scoperto che Betul ha venduto segretamente alcuni terreni e decide di vendicarsi cacciando via lei e Sermin di casa.

Fikret, informato del complotto di Betul, rompe il fidanzamento con lei e manda a monte le nozze. La ragazza disperata chiede l'intervento di Abdulkadir il quale però si rifiuta di aiutarla.

Nella prossima puntata: La vendetta di Zuleyha contro Betul e Sermin

Betul convince Abdulkadir ad acquistare la casa in cui vive con Sermin per evitare che Zuleyha possa pignorarla. Ma nel frattempo Zuleyha fa sgombrare e cambia la serratura alla casa, lasciando così Sermin e Betul senza un posto in cui vivere.

Nell'appuntamento di sabato: Hakan vuole la verità da Mahamut

Intanto Hakan che si è fatto arrestare si ritrova così in prigione, per poter parlare con Mahamut e capire se è stato veramente lui a sparare a Zuleyha. Fikret però continua a non fidarsi di Hakan e cerca di mettere in guardia Zuleyha.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Zuleyha vuole capire chi ha venduto i suoi terreni al posto suo.