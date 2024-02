Terra Amara stasera 29 febbraio in prima serata su Canale 5, Hakan rischia la vita: la sua auto esplode

Stasera 29 febbraio su Canale 5 in prima serata va in onda una nuova puntata speciale di Terra Amara: ecco le anticipazioni di quello che vedremo

Stasera giovedì 29 febbraio in prima serata, su Canale 5, alle 21:20 circa, va in onda una puntata speciale di Terra Amara. Per gli appassionati della soap turca, l'appuntamento del giovedì sera è diventato una consuetudine da quando Mediaset ha deciso di sfidare la fiction Doc - Nelle tue mani con le avventure di Zuleyha.

Prima di svelare l'episodio di questa sera, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di giovedì 29 febbraio del daytime pomeridiano.

Terra Amara: riassunto della puntata del 29 febbraio ore 14:10

Zuleyha è la mandante di un sequestro, quello di Erdil, l'uomo che quando Ozhan l'aveva rapita aveva tentato di abusare sessualmente di lei. Zuleyha, dopo averlo umiliato, lo minaccia: se farà violenza su altre donne lo ucciderà.

Anticipazioni 29 febbraio ore 21.30: Mehmet-Hakan si salva da un attentato

Colak si presenta alla villa degli Yaman con una proposta di affari per Zuleyha, ma Mehmet-Hakan lo trova in casa e lo caccia via. Poco dopo, lo stesso Mehmet-Hakan sfugge a un attentato. Infatti, per una fortunata coincidenza, non sale nella propria auto che esploderà qualche istante dopo.

L'episodio turba Zuleyha, che non accetta che lei e i suoi figli corrano dei rischi a causa delle inimicizie dell'uomo. Dopo l'attentato, i sospetti di Fikret nei confronti di Mehmet-Hakan crescono.

Zuleyha chiede a Fikret di indagare sull'identità di Hakan

Nel prossimo episodio: Gaffur è il capo dei braccianti

Mentre Luftiye viene eletta consigliera comunale, Gaffur esordisce nel suo ritrovato ruolo di "capo" dei braccianti della tenuta Yaman: affida a Rasit un lavoro, nel corso del quale l'uomo simula un infortunio.

Nel doppio appuntamento di giovedì sera: Anche Zuleyha sospetta di Hakan

Durante il ricevimento offerto dal Sindaco, Fikret accusa Abdulkadir della morte di Fekeli. Betul, destinataria di una citazione a giudizio da parte di Zuleyha, si rivolge a Colak per un aiuto che l'uomo è disposto a darle, ma in cambio di qualcosa.

Mehmet vorrebbe rivelare a Zuleyha di essere Hakan ma Gungor lo invita a pazientare. Zuleyha ormai sospetta dell'uomo e chiede a Fikret di indagare sull'identità di Mehmet-Hakan.