Terra Amara domenica sera su Canale 5, le anticipazioni del 12 novembre: l'addio di Fikret

Domenica 12 novembre Terra Amara va in onda in prima serata su Canale 5, ecco le anticipazioni del triplo appuntamento

Terra Amara fa il suo ritorno domenica 12 novembre in prima serata su Canale 5, con la trasmissione di tre episodi inediti della soap turca. La narrazione delle vicende di Zuleyha, seguita con passione dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al sabato nella fascia pomeridiana, continua anche in questa nuova programmazione serale, con inizio previsto per le 21:30 circa.

Anticipazioni di Terra Amara del 12 novembre: Ricovero di Fekeli

Fekeli dopo aver scoperto che il nipote Fikret ha organizzato l'attentato contro Demir viene colpito da infarto. L'uomo viene portato d'urgenza in ospedale dove è ricoverato in terapia intensiva.

Nella puntata di domani: Conflitto tra Mujgan e Fikret

Demir legge la risposta di Fikret alla sua dichiarazione. Fikret vorrebbe visitare lo zio in ospedale, ma Mujgan lo manda via accusandolo di essere la causa dell'infarto di Fekeli.

Mujgan caccia Fikret dall'ospedale

Domenica sera a Terra Amara: Rivelazioni Shock di Lutfiye a Fikret

Lutfiye mostra a Fikret una lettera che la madre le aveva scritto, ma lui non riesce a credere che la madre avesse una relazione consensuale con Adnan Yaman. Zuleyha ascolta il dialogo fra Lutfiye e Fikret e ruba la lettera per mostrarla a Demir.

Nella nuova puntata della soap: Confronto tra Fikret e Fekeli

Fikret, finalmente, riesce a parlare con lo zio. La sua confessione sincera porta a un confronto emotivo, durante il quale Fekeli consiglia a Fikret di affrontare le conseguenze dei suoi errori e di ritornare in Germania per riflettere sulla sua vita.

Fikret chiede perdono allo zio e saluta Mujgan

Domenica sera su Canale 5: Addio di Fikret a Mujgan

Tra lacrime, Fikret si congeda da Mujgan. I tentativi di quest'ultima di convincerlo a trasferirsi con lei e Kerem Ali in un'altra città turca si rivelano vani, lasciando il futuro di Fikret avvolto nell'incertezza.

Le clip di Terra Amara

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Demir e Zuleyha si confrontano sulle azioni di Fikret.