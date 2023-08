Terra Amara: chi è Vahide Perçin, l'attrice che ha interpretato Hunkar

Hunkar Saraçoğlu Yaman è stato uno dei personaggi più amati di Terra Amara, merito anche di Vahide Perçinche che l'ha interpretata. Scopriamo chi è l'attrice, che nella soap turca è stata per tre stagioni la mamma di Demir, uno dei personaggi più controversi della serie.

Chi è Vahide Perçinche

Dove è nata

Vahide Perçin è nata il 13 giugno 1965 a Smirne, una città della Turchia centro-occidentale, la terza del paese per numero di abitanti dopo Istanbul e Ankara.

Gli studi e i primi passi nel mondo dello spettacolo

Vahide Perçin ha iniziato i suoi studi nel campo della grafica presso il liceo, ma la sua vera passione era la recitazione. Dopo aver intrapreso la facoltà di economia, ha poi deciso di concentrarsi completamente sulla sua aspirazione attoriale. Ha guadagnato un posto nel dipartimento teatrale della facoltà di belle arti presso la Dokuz Eylul University, superando con successo gli esami di ammissione.

Durante il suo percorso accademico, ha ricevuto un forte sostegno dal suo insegnante Özdemir Nutku nel dipartimento di teatro DEU GSF, risultando alla fine la Miglior Studentessa.

Gli esordi in televisione

Una volta laureata, si è stabilita ad Ankara, dove ha accettato un'opportunità al teatro statale prima di trasferirsi ad Adana. Dal 2003 al 2005, ha fatto il suo ingresso nel mondo televisivo interpretando il personaggio di Suzan Kozan nella serie Bir İstanbul Masalı. Successivamente, è apparsa nel ruolo di Fulya nella serie Hırsız Polis. Nel 2006, con Çetin Tekindor è stata la protagonista nel film İlk Aşk, diretto da Nihat Durak.

Tra il 2007 e il 2009, è stata impegnata nel personaggio di Zeynep Eğilmez nella serie Annem. Nel 2011 e 2012, ha interpretato Zehra Yılmaz in Adını Feriha Koydum. Nel periodo dal 2013 al 2014, ha ricoperto il ruolo di Hürrem Sultan nella celebre serie Il secolo magnifico, ispirata da eventi realmente avvenuti durante il regno del Sultano Solimano il Magnifico.

Tra il 2018 e il 2020, Vahide Perçin è stata selezionata per interpretare il personaggio di Hünkar Saraçoğlu Yaman nella serie Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), trasmessa su ATV. In questa soap, ha recitato accanto ad attori quali Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış e Kerem Alışık.

Vahide Perçin in Terra Amara

In Terra Amara ha interpretato Hunkar, la mamma di Demir, il marito di Zuleyha, uno dei principali protagonisti. Il suo personaggio è uscito di scena dopo essere stato ucciso da Behice. Hunkar aveva scoperta che la donna era entrata in possesso dei beni dei suoi ex mariti dopo averli ammazzati.

Ecco la scena in cui Hunkar viene pugnalata a morte da Behice

Nel biennio 2022-2023, Vahide Perçin ha preso il ruolo di Güzide Yenersoy nella serie Aldatmak.

Vita privata

Dal 1991 al 2013, Vahide Perçin è stata sposata con l'attore Altan Gördüm. Durante il loro matrimonio, hanno avuto una figlia di nome Alize, nata nel 1994. Durante questo periodo, Vahide Perçin ha scelto di utilizzare il cognome del marito come parte del suo cognome d'arte.

Nel 2011, le è stata diagnosticata una forma di cancro al seno. Fortunatamente, è riuscita a superare questa sfida grazie a un adeguato trattamento medico. anche se questo ha comportato un rallentamento della sua carriera, avendo dovuto rinunciare a numerosi ruoli.