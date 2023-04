Terra Amara: anticipazioni delle trame dall’11 al 16 aprile 2023

Queste sono le anticipazioni delle trame di Terra Amara per le puntate in onda dall' 11 al 16 aprile 2023. La soap ambientata in Turchia negli anni Settanta va in onda su Canale 5 alle 14:10 dal lunedì al venerdì, Il sabato e la domenica alle 15:00. Questa settimana la puntata in onda lunedì non sarà trasmessa per la concomitanza con le festività pasquali. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate.

Terra Amara è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Martedì 11 aprile

Demir dice a Hunkar di non volerla più vedere alla villa degli Yaman e di andarsene a casa di Fekeli. Hunkar è convinta che dietro alla pubblicazione dell'articolo ci sia lo zampino di Sermin. La notizia, nel frattempo, inizia a diffondersi per tutta Cukurova provocando sdegno nei confronti di Hunkar. Infine l'articolo arriverà anche nelle mani di Fekeli il quale giura vendetta ai responsabili.

Mercoledì 12 aprile

La notizia dell'amore tra Hunkar e Fekeli si diffonde per tutta Cucurova e Fekeli cerca il responsabile; solo l'intervento di Mujgan e Yilmaz riesce a evitare la tragedia. Ritrovata la calma, Fekeli racconta l'origine della loro storia d'amore a Yilmaz e a Mujgan. Azize è colta da un malore improvviso e viene portata in ospedale. Credendola in fin di vita, Saniye avvisa Hunkar che si precipita in ospedale; lì trova Demir, il quale non le rivolge la parola.

Giovedì 13 aprile

Viene fatta chiarezza sulle condizioni di Azize, ma poco dopo Fekeli arriva e, davanti a tutti, chiede a Hunkar di sposarlo. Accecato dalla rabbia, Demir minaccia Fekeli e Yilmaz, ma Sabahattin interviene, evitando il peggio. Mujgan scopre che Sabahattin vuole andare via. Gli rivela che il divorzio è stato ratificato e lo implora di non lasciarla sola. Demir, intenzionato a cancellare Hunkar dalla sua vita, da' fuoco ai suoi oggetti, ma il suo piano non finisce qui.

Venerdì 14 aprile

Il futuro matrimonio tra Fekeli e Hunkar è sulla bocca di tutti: gran parte degli abitanti di Cukurova accoglie la notizia con gioia, ma le rispettive famiglie non approvano la relazione. Hunkar è ulteriormente scossa quando scopre che Demir, a sua insaputa, ha fatto spostare Azize in un altro ospedale. Yilmaz, furioso per quello che vede come un tradimento da parte del padre, restituisce a Fekeli le chiavi di casa e dell'azienda. Sabahattin cerca di farlo ragionare, ma ottiene scarsi risultati.

Sabato 15 aprile (ore 15)

Zuleyha cerca di far capire a Demir che tenere lontana Azize da Hunkar è una punizione anche per la nonnina, ma l'uomo non vuole sentire ragioni. Saniye e Gaffur si trovano costretti a giurare fedeltà a Demir per mantenere il posto di lavoro. Adnan dice "papà" per la prima volta. Hunkar, allontanata da Demir, che le vieta anche di vedere la madre Azize, prepara insieme a Fekeli i documenti per il matrimonio. Demir bandisce Hunkar dall'azienda. Sermin alimenta lo scandalo, raccontando le confidenze fattele da Behice: la zia di Mujgan infatti le racconta di un presunto interessamento di Fekeli nei suoi confronti. Cetin "rapisce" Gulten; che lascia trasparire il suo amore per l'uomo, ma rifiuta di fargli il nome di Ercument, colui che l'ha violentata e che è stato ucciso da Yilmaz. Zuleyha nega che Adnan abbia chiamato Yilmaz papà, come Gaffur ha sentito e riferito a Demir. Nezihe porta la proposta di matrimonio di Rustem per Gulten a Saniye, che la rispedisce al mittente. Gaffur tragicomicamente alle prese con la pastorizia, vuole saldare il debito con Hatip.

Domenica 16 aprile (ore 15)

Le nozze tra Hunkar Yaman e Ali Rahmet Fekeli stanno per celebrarsi e nessun componente delle due famiglie ha intenzione di partecipare al matrimonio, a eccezione di Saniye che, nonostante le preghiere di Gaffur, si reca alla casa di campagna per aiutare Hunkar a prepararsi. All'arrivo dello sposo però si presenta anche Zuleyha. L'idea che la suocera possa trovare la felicità dopo tutte le ingiustizie che le ha inflitto per lei è insopportabile e racconta ad Ali Rahmet la verità sulle sue nozze con Demir, della prigionia forzata in casa, del ricovero in manicomio e dell'allontanamento da Adnan. Omette solo di dire che il bambino in realtà è figlio di Yilmaz, per scrupolo di coscienza, perché sa che svelare quest'informazione avrebbe delle ripercussioni sulla vita di molti, tra cui Mujgan. Il mancato matrimonio fra Fekeli e Hunkar scatena i pettegolezzi in città. Zuleyha dice a Sabahattin di aver spiegato a Fekeli come Hunkar l'ha separata da Yilmaz, facendole sposare Demir, ma confessa a Sabatthin di non aver voluto dire a Fekeli che il piccolo Adnan è il figlio di Yilmaz, per evitare reazioni violente da parte di Yilmaz. Mujgan, per puro caso ascolta, disperata, la verità di Zuleyha. Ora sa che Adnan è figlio di Yilmaz.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, potete trovare il video riassunto delle trame della settimana.