Terra Amara, anticipazioni trama del 9 maggio: Berika vince con l'aiuto di Fusun

Terra Amara, domani martedì 9 maggio, alle 14:10 su Canale 5, presenterà un nuovo episodio emozionante della sua apprezzata saga. Ambientata in Turchia, la soap opera ha raggiunto il suo 247º episodio, mantenendo un forte attaccamento degli spettatori alle storie dei suoi protagonisti. Le anticipazioni della trama promettono nuovi colpi di scena e intrighi avvincenti che terranno incollati gli appassionati telespettatori.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate della serie. Per chi volesse seguire la storia di Terra Amara, la soap opera è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Terra Amara, anticipazioni del 9 maggio: Berika vince le elezioni

Berika sorprende tutti vincendo le elezioni come presidente dell'associazione, grazie al voto inaspettato di Fusun, che decide di appoggiarla facendole ottenere la carica ai danni di Behice.

Il risentimento di Behice nelle anticipazioni di Terra Amara del 9 Maggio

Dopo l'esito delle elezioni, Behice rimane amareggiata e delusa dal risultato, convinta di avere la vittoria in tasca. Per questo decide di seminare intrighi alludendo a un segreto oscuro di Hunkar, che afferma di conoscere.

Terra Amara del 9 maggio: Sermin mette nei guai Sabahattin

Sermin si reca da Julide per denunciare Sabahattin per un atto di violenza domestica e inoltre avverte Hatip del fatto che la polizia sta cercando Rasit. Hatip, però, le assicura di avere la situazione sotto controllo.

Terra Amara: Riassunto della puntata dell'8 maggio

Demir è intento a cercare vendetta nei confronti di Fekeli e Yilmaz, che hanno comprato segretamente le sue proprietà a Istanbul. Nel frattempo, purtroppo, Zelis esala il suo ultimo respiro, ma è sollevata al pensiero che potrà lasciare sua figlia Uzum nelle mani di Saniye e Gaffur, che si prenderanno cura di lei.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity possiamo rivivere il momento in cui Sermin ha convinto il procuratore a lasciare Sabahattin.