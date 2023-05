Terra Amara, anticipazioni trama del 5 maggio: La reazione furiosa di Mujgan quando Zuleyha aiuta Yilmaz

Terra Amara, domani venerdì 5 maggio, alle 14:10 su Canale 5, proporrà una nuova puntata della sua saga. Ecco le anticipazioni della trama. La soap opera ambientata negli anni Settanta in Turchia ha raggiunto il suo episodio numero 243, continuando a tenere incollati allo schermo i telespettatori appassionati alle vicende dei suoi protagonisti.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate della serie. Per chi volesse seguire la storia di Terra Amara, la soap opera è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Nelle anticipazioni del 5 maggio di Terra Amara Yilmaz, non sa come gestire il piccolo Kerem Ali

Yilmaz si ritrova da solo nella sua casa con Kerem Ali, il piccolo inizia a piangere disperatamente poiché è affamato. Yilmaz cerca di contattare Mujgan, ma purtroppo risulta irrintracciabile e quindi si trova costretto a cercare aiuto altrove per soddisfare le esigenze del bambino.

Terra Amara nelle anticipazioni del 5 maggio: Mujgan ha un contrattempo

Dopo aver firmato i documenti, Mujgan si trova costretta a fermarsi poiché, durante il tragitto di ritorno, ha avuto un problema con una ruota della macchina che si è bucata e ha dovuto sostituirla.

Mujgan trova Zuleyha che allatta il suo bambino nelle anticipazioni del 5 maggio di Terra Amara

Essendo incerto su come agire, Yilmaz richiede aiuto a Zuleyha, che decide di provvedere all'alimentazione del neonato allattandolo lei stessa. Tuttavia, proprio in quel momento, Mujgan fa rientro a casa e va su tutte le furie per quanto sta accadendo.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 4 maggio

Mujgan deve andare a firmare dei documenti, ma non vuole lasciare Kerem Ali a casa da solo con Yilmaz. Yilmaz, ritenendo esagerato il comportamento della moglie, la convince a uscire. Sulla strada del ritorno, però, Mujgan buca una gomma tardando il suo rientro e, quando entra a casa, trova Yilmaz che si sta occupando del bambino in compagnia di Zuleyha.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Saniye è triste e sconfortata dopo quello che è successo con Gaffur