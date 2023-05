Terra Amara, anticipazioni trama del 30 maggio: La sorte di Zuleyha è rivelata, lo scontro tra Demir e Yilmaz

Terra Amara tornerà domani, martedì 30 maggio, alle 14:10 circa su Canale 5 con un nuovo episodio. La storia di Züleyha, intitolata "Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova", è stata trasmessa dal 2018 al 2022 su Atv ed è ambientata in Turchia negli anni settanta. La soap opera è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, offrendovi la possibilità di guardarla in diretta o on demand, secondo le vostre esigenze.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata del 29 maggio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 29 maggio

Demir è fuori controllo. Uzum e Adnan spariscono e tutti si mettono sulle loro tracce, la loro scomparsa fa pensare a un rapimento, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Demir torna a casa senza Zuleyha, anche lei sparita.

Terra Amara: anticipazioni del 30 maggio: Lo scontro tra Demir e Yilmaz

La scomparsa di Adnan e Uzum getta l'intera Çukurova nel caos, mentre tutti si impegnano a fondo per cercare i due bambini spariti. Nel frattempo, le tensioni tra Demir e Yilmaz si riaccendono durante le ricerche per trovare Adnan e Uzum.

La sorte di Zuleyha nelle anticipazioni di Terra Amara del 30 maggio

Anche Zuleyha è scomparsa, scopriamo che Demir l'ha condotta nei boschi con l'intenzione di ucciderla, ma si è fermato prima di commettere l'omicidio. La ragazza, scossa è fuggita.

La fuga di Mujgan nella puntata del 30 maggio di Terra Amara: Anticipazioni

Nel frattempo, Mujgan continua ad accusare Yilmaz di averla tradita con Zuleyha e prende la decisione di fuggire in America portando con sé anche Kerem Ali, il figlio di Müjgan e Yılmaz.

L'angoscia per i ragazzi spariti nelle anticipazioni di Terra Amara del 30 Maggio

Tutto fa pensare che i ragazzi siano stati portati via da Turgay ed Erol, i due stranieri che avevano minacciato Demir per aver comprato la raffineria. Hunkar, Fekeli e Demir attendono una telefonata dai presunti rapitori di Adnan e Uzum.