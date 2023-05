Terra Amara, anticipazioni trama del 29 maggio: Il mistero sulla sorte di Zuleyha. Uzum e Adnan rapiti?

Terra Amara torna domani, lunedì 29 maggio, alle 14:10 circa su Canale 5, con un nuovo appuntamento. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova - è stata trasmessa dal 2018 al 2022 dal canale Atv ed è ambientata in Turchia, negli anni settanta. La soap opera è disponibile anche in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata del 28 maggio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 28 maggio

Hunkar e Fekeli inseguono Demir che ha preso Zuleyha come ostaggio, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Spari nel bosco fanno temere il peggio, mentre le immagini del video sconvolgono tutti. Fekeli scopre la verità sull'incontro segreto, mentre Yilmaz cerca disperatamente Zuleyha. Mujgan è accecata dal dolore e Sabahattin cerca di farla ragionare.

Terra Amara: anticipazioni del 29 maggio: la furia di Demir

A Cukurova la situazione sta precipitando. Demir è fuori controllo e cede a gesti disperati. La sua fuga ne bosco con Zuleyha fa temere il peggio, anche perchè quando ritorna a casa, l'uomo ha le mani insanguinate

In Terra Amara del 29 maggio Uzum e Adnan scompaiono: le anticipazioni

Un altro evento sconvolge gli abitanti di Cukurova Uzum e Adnan spariscono e tutti si mettono sulle loro tracce. La loro scomparsa, unita alla presenza di un'auto davanti alla villa, fa pensare a un rapimento.

Il mistero sulla fine di Zuleyha nelle anticipazioni di Terra Amara del 29 maggio

Demir torna a casa, da solo e viene informato della scomparsa dei bambini, ma cosa sia successo a Zuleyha resta un mistero. Nel frattempo si teme che i due ragazzi siano stati rapiti da Turgay ed Erol, i due stranieri che avevano minacciato Demir per aver comprato la raffineria.