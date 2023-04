Terra Amara, anticipazioni trama del 29 aprile: Inganni e delusioni, le storie di Hatip e Sermin

Domani, sabato 29 aprile, alle 14:45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Terra Amara. Ecco le anticipazioni della trama. La soap opera, ambientata negli anni Settanta in Turchia, ha raggiunto il suo episodio numero 236, continuando a tenere incollati allo schermo i telespettatori appassionati alle vicende dei suoi protagonisti.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate della serie. Per chi volesse seguire la storia di Terra Amara, la soap opera è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Terra Amara: anticipazioni del 29 aprile: Hatip inganna Naciye

Hatip cerca di ingannare Naciye dicendole di dover correre in soccorso di un amico, ma in realtà si reca ad un festino licenzioso. Il tentativo di depistare la moglie non va a buon fine.

Naciye sbugiarda Hatip nelle anticipazioni di Terra Amara del 29 aprile

Naciye, infatti, ha dei sospetti riguardo alla versione del marito e decide di seguirlo. Nel farlo, la donna si accorge che Hatip le ha raccontato un'altra bugia e si prepara a metterlo in imbarazzo rivelando la verità.

Terra Amara Anticipazioni di domani 29 aprile 2023: Sermin scopre la verità sul futuro di Sabahattin

Sermin ha invitato a cena Sabahattin, la donna ha un secondo fine, riconquistare l'ex marito, ma rimane profondamente delusa. Arcan la gela, annunciandole il suo prossimo matrimonio. L'uomo ha deciso di sposare Julide.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 28 aprile

La nascita di Leyla Yaman e Kerem Ali Akkaia cambia le sorti delle rispettive famiglie. La prima, figlia di Zuleyha e Demir, scatena la gioia di Hunkar e di tutti i braccianti della tenuta, che ricevono in regalo, per l'occasione, una moneta d'oro. Ma per Saniye e Gaffur, che non possono avere figli, porta a una dolorosa riflessione. Ali Kerem, figlio di Mujgan e Yilmaz, essendo nato prematuro, è in pericolo di vita. Questo getta nell'angoscia i genitori, Fekeli e Behice. Nella clip caricata su Mediaset Infinity trovate un breve riassunto introduttivo dell'episodio.