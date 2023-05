Terra Amara, anticipazioni trama del 28 maggio: Demir, Zuleyha e una verità insanguinata

Terra Amara torna domani, domenica 28 maggio, alle 14:30 circa su Canale 5, con un nuovo doppio appuntamento. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova - è stata trasmessa dal 2018 al 2022 dal canale Atv ed è ambientata in Turchia, negli anni settanta. La soap opera è disponibile anche in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata del 27 maggio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 27 maggio

Saniye promette a Hatip di pagare il debito di Gaffur e lo convince a far scusare quest'ultimo con Cetin. Mujgan, gelosa, invia a Demir un filmato che mostra Zuleyha e Yilmaz in atteggiamenti intimi. Demir, furioso, parte con Zuleyha. Sermin, presente alla scena, cerca di capire la causa e scopre il filmato di Mujgan.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Mujgan chiede a Yilmaz di smettere di vedere Zuleyha

Demir minaccia Zuleyha in Terra Amara del 28 maggio: le anticipazioni

Hunkar e Fekeli si mettono sulle tracce di Demir, che ha portato via Zuleyha minacciandola con la pistola. Nel frattempo, Mujgan racconta del filmino a Behice, che rimprovera la nipote di non aver saputo gestire la situazione.

Terra Amara del 28 maggio, anticipazioni: uno sparo e le mani insanguinate di Demir

Nel bosco, Zuleyha cerca di convincere Demir che lei è innocente e che non ha fatto niente per macchiare il suo onore. Poco dopo, si sentono degli spari e Demir, sconvolto, rientra in macchina da solo, con le mani insanguinate.

La Gelosia ostacola una proposta matrimoniale mentre Gaffur si licenzia: Le anticipazioni di Terra Amara del 28 maggio

In città, Yilmaz dice a Cetin che non intende accompagnarlo a chiedere la mano di Gulten dagli Yaman per via della gelosia di Mujgan. Sempre in città, Gaffur, ignaro del caos scoppiato alla villa, fa delle commissioni per la proposta di matrimonio di Gulten e si licenzia dal ristorante del signor Selami.

Yilmaz teme per la vita di Zuleyha in Terra Amara: le anticipazioni del 28 maggio

Le immagini dell'incontro segreto tra Yilmaz e Zuleyha creano scompiglio e paura. C'è chi teme per la vita di Zuleyha, tra cui Yilmaz che la cerca disperatamente, e chi fa i conti con la verità suggerita dal filmato.

Anticipazioni di Terra Amara del 28 maggio: i dubbi di Fekeli e un fidanzamento rimandato

Fekeli affronta Yilmaz e scopre che l'incontro segreto è tutt'altro che una prova dell'infedeltà di suo figlio e di Zuleyha. Il fidanzamento tra Cetin e Gulten viene rimandato, ma Cetin riceve la notizia troppo tardi e questo causa qualche dissapore. Sabahattin non crede alla teoria del tradimento e cerca di far ragionare Mujgan, ormai accecata dal dolore e dalla rabbia.