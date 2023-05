Terra Amara, anticipazioni trama del 27 maggio: Il tradimento di Zuleyha viene scoperto da Demir

Terra Amara torna domani, sabato 27 maggio, alle 14:30 circa su Canale 5, con un nuovo dooppio appuntamento. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova - è stata trasmessa dal 2018 al 2022 dal canale Atv ed è ambientata in Turchia, negli anni settanta. La soap opera è disponibile anche in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata del 26 maggio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 26 maggio

Due loschi individui minacciano le aziende di Cukurova. Gli Yaman e Fekeli si coalizzano per neutralizzarli, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Un intervento di Fekeli alla Camera del Commercio convince tutti gli imprenditori a rifiutare qualsiasi offerta. Hatip, corrotto dai due individui, indica Fekeli quale ostacolo alle loro mire.

Terra Amara, anticipazioni del 27 maggio: Saniye affronta Hatip

Saniye si reca da Hatip assicurandogli che si farà carico del debito di Gaffur e costringendo lo stesso a scusarsi con Cetin per averlo accusato ingiustamente del furto dei suoi gioielli. Mujgan fa una folle scenata di gelosia nei confronti di Yilmaz.

Demir guarda il filmino inviato da Mujgan nelle anticipazioni di Terra Amara del 27 maggio

Mujgan ha spedito a Demir un filmino come prova degli incontri segreti tra Zuleyha e Yilmaz. Dopo alcuni giorni di attesa per l'arrivo di un nuovo proiettore dalla Germania, Hunkar e Demir si siedono nello studio per godersi quelle che credono essere delle riprese di alcune partite di calcio.

In terra Amara del 27 maggio Demir scopre il tradimento di Zuleyha: le anticipazioni

Il filmato è scioccante: mostra Zuleyha e Yilmaz in atteggiamenti intimi. Demir livido di rabbia, impugna la pistola, carica la moglie in auto e la porta via. Mujgan, che ha assistito alla scena, viene pervasa dai sensi di colpa pensando alle drammatiche conseguenze della sua gelosia.

Demir rapisce Zuleyha nelle anticipazioni di Terra Amara del 27 maggio

Anche Sermin, alla villa per parlare con sua zia dell'inquilino della casa che gli è stata donata, ha assistito alla scena e non capendo la ragione della furia di Demir cerca di capirne il perché arrivando a scoprire la causa.