Terra Amara, anticipazioni trama del 27 aprile: la lite tra Husnu e Sabri diventa una vera e propria rissa

Ecco le anticipazioni della trama della prossima puntata di Terra Amara. Siamo arrivati all'episodio 234 della soap ambientata in Turchia negli anni Settanta. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate.

Terra Amara Anticipazioni di giovedì 27 aprile: Sanya e Gulten distribuiscono vestiti

Saniye e Gulten, altruiste e di grande cuore, si dedicano alla distribuzione di vestiti ai bambini che vivono nelle baracche. Le due donne cercano di portare un po' di conforto e di speranza in un ambiente difficile e precario.

La rissa tra Husnu e Sabri nelle anticipazioni di Terra Amara di giovedì 27 aprile

Proprio mentre Saniye e Gulten stanno svolgendo la loro opera benefica, la situazione si fa improvvisamente tesa. Husnu e Sabri iniziano a discutere animatamente riguardo ad una nuova baracca disponibile per il trasferimento. Le parole si trasformano rapidamente in urla e in pochi istanti la discussione sfocia in una rissa.

Saniye, la mediatrice: anticipazioni di Terra Amara del 27 aprile

Saniye e Gulten ed altri abitanti del campo si affrettano ad intervenire per calmare i due contendenti e ristabilire la calma. Toccherà a Saniye fermarli e ricordargli il concetto di solidarietà.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 26 aprile

Mujgan e Zuleyha si ritrovano a partorire fianco a fianco, mentre le loro famiglie aspettano con trepidazione fuori dalla sala parto. Mentre Zuleyha partorisce una bambina perfettamente in salute, Mujgan affronta un parto prematuro, dando alla luce un figlio che rischia di morire. Sabahattin promette a lei e Yilmaz che farà tutto il possibile affinchè sopravviva. Il dolore dei genitori è inimmaginabile e Demir vorrebbe consolare Yilmaz, ma non riesce a trovare il coraggio di farlo. Nella clip caricata su Mediaset Infinity vediamo com Mujgan continua a lottare per salvare la sua vita e quella di suo figlio mentre Zuleyha entra in travaglio.