Terra Amara, anticipazioni trama del 26 maggio: La conquista di Cukurova e il patto di Fekeli

Terra Amara torna domani, venerdì 26maggio, alle 14:10 circa su Canale 5, con un nuovo appuntamento. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022 dal canale Atv ed è ambientata in Turchia, negli anni settanta. La soap opera è disponibile anche in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata del 25 maggio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 25 maggio

I due uomini che Fekeli sente parlare mentre è seduto nella locanda di Ferhat, stanno raccogliendo informazioni sugli abitanti più in vista, partendo da Demir. Nel mentre la gelosia e l'ossessione di Mujgan nei confronti di Zuleyha non si placa, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Terra Amara, anticipazioni del 26 maggio: La coalizione di Yaman e Fekeli

Due individui loschi stanno tentando di prendere possesso delle terre e delle aziende di Cukurova. Senza sapere esattamente il motivo, Yaman e Fekeli percepiscono il pericolo e decidono di unire le forze per contrastare questa minaccia.

Fekeli parla agli imprenditori nelle anticipazioni di Terra Amara del 26 maggio

Nell'episodio di Terra Amara del 26 maggio, Fekeli si rivolge agli imprenditori con un discorso appassionato, supportato da Yilmaz e Demir, presso la Camera di Commercio presieduta da Hatip. Grazie alle sue parole convincenti, riesce a persuadere tutti gli operatori economici della zona a respingere qualsiasi offerta che potrebbe danneggiare la comunità.

Hatip mette la vita di Fekeli in pericolo in Terra Amara del 26 maggio: anticipazioni

Tuttavia, in questa puntata, Hatip mette in pericolo la vita di Fekeli. Corrotto dai due individui senza scrupoli, Hatip non è più in grado di aiutarli nei loro piani e, per evitare ritorsioni, indica Fekeli quale ostacolo alle loro mire.