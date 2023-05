Terra Amara, anticipazioni trama del 24 maggio: Fekeli ascolta un piano per il controllo di Cukurova

Terra Amara torna domani, mercoledì 24 maggio, alle 14:10 circa su Canale 5, con un nuovo appuntamento. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022 dal canale Atv ed è ambientata in Turchia, negli anni settanta. La soap opera è disponibile anche in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata del 23 maggio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 23 maggio

Zuleyha, sfruttando la sua abilità di sarta si mette all'opera per confezionare l'abito da sposa perfetto per Gulten. Demir riceve il filmato inviatogli da Mujgan.

Terra Amara: Anticipazioni del 24 maggio: Fekeli va alla locanda di Ferhat

Mentre Zuleyha regala il suo abito da sposa a Gulten, Saniye fa un'amara scoperta che coinvolge Gaffur. Nel frattempo, dopo i momenti difficili delle ultime ore, Fekeli ora che la vicenda Ercument è definitivamente chiusa, va alla locanda di Ferhat per rilassarsi e godersi qualche attimo di tranquillità

Fekeli ascolta una strana conversazione nella puntata di Terra Amara del 24 maggio: le anticipazioni

Mentre è seduto nella locanda di Ferhat, Ali Rahmet Fekel ascolta una conversazione che cattura la sua attenzione. Due uomini, che lui non conosce, parlano di comprare la raffineria di Hulusi

Nelle anticipazioni di Terra Amara Fekeli scopre un piano pericoloso

I due sconosciuti, convinti che nessuno li stia ascoltando, continuano a parlare dei loro piani. Fekeli scopre che gli uomini vogliono impadronirsi delle terre di Cukurova senza che qualcuno possa opporsi.

Le trame della settimana nella clip caricata su Mediaset Infinity.