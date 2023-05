Terra Amara, anticipazioni trama del 23 maggio: il gesto di amore di Zuleyha che commuove Guten

Terra Amara torna domani, martedì 23 maggio, alle 14:10 circa su Canale 5, con un nuovo appuntamento. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022 dal canale Atv ed è ambientata in Turchia, negli anni settanta. La soap opera è disponibile anche in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata del 22 maggio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 22 maggio

Alla vigilia delle nozze di Gulten e Cetin, Fekeli chiede la mano della domestica agli Yamen in nome del suo amico e braccio destro. Zuleyha prepara l'abito della sposa.

Terra Amara, anticipazioni del 23 maggio: il regalo di Zuleyha

Zuleyha, con un gesto sorprendente e commovente, decide di regalare a Gulten un abito da sposa bellissimo ed inaspettato. Questo abito era stato confezionato da Zuleyha stessa per il suo matrimonio con Yilmaz, l'amore della sua vita, prima che il destino si intromettesse e rovinasse i loro piani.

L'amara scoperta di Gaffur nelle anticipazioni di Terra Amara

Saniye fa una scoperta che la sconvolge profondamente: Gufur ha rubato il suo oro e lo ha venduto. La notizia la colpisce come un fulmine a ciel sereno, lasciandola incredula e arrabbiata. Determinata a ottenere risposte, decide di affrontare suo marito per chiedergli il motivo di questo suo comportamento così ingiustificabile.

La confessione di Gaffur in Terra Amara: Anticipazioni del 23 maggio

Saniye è stanca delle bugie di Gufur è questa volta ha deciso di che non gliela farà passare liscia, vuole sapere tutta la verità da suo marito. Gufur finalmente ammette che ha venduto l'oro di sua moglie per pagare i debiti di gioco contratti con con Hatip.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Demir riceve la registrazione di Mujgan e ne parla con Hunkar.