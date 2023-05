Terra Amara, anticipazioni trama del 21 maggio: Una nuova guerra inizia tra Zuleyha e Mujgan

Terra Amara torna domani, domenica 21 maggio, alle 14:30 circa su Canale 5, con un nuovo doppio appuntamento. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate della serie. Per chi volesse seguire la storia di Terra Amara, la soap opera è disponibile anche in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Prima di svelare le anticipazioni della trama, dove ci aspettano nuovi intrighi e rivelazioni tra i principali protagonisti della soap, facciamo un rapido recap della puntata del 20 maggio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 20 maggio

Julide riceve una lettera anonima accusando Demir dell'omicidio di Ercument. Hunkar sospetta di Behice. Mujgan riprende Zuleyha e Yilmaz in una conversazione incriminante. Uzum chiama Gaffur "papà" per la prima volta. Si diffonde un pettegolezzo su Ercument. La procura riapre le indagini. Hunkar convince Demir a incontrare Yilmaz e Fekeli per trovare una soluzione. Hatip fa pugnalare Eyup in carcere. Yilmaz sospetta di Demir.

Terra Amara, anticipazioni del 21 maggio: Mujgan cerca risposte da Fekeli

Mujgan, che non è stata informata del piano di Hunkar, Demir, Yilmaz e Fekeli, si insospettisce e davanti a un'improvvisa partenza del marito, decide di affrontare a viso aperto Fekeli, il quale non le rivelerà niente.

Sermin e Behice in cerca di risposte nelle anticipazioni di Terra Amara del 21 maggio

Sermin e Behice, a caccia di risposte, si coalizzano ma, quando Sermin raggiunge le amiche al circolo per sparlare degli Yaman, Naciye la aggredisce verbalmente davanti a tutti.

In Terra Amara del 21 maggio Yaman depone, Yilmaz e Demir vanno ad Istanbul: le anticipazioni

Intanto, la famiglia Yaman viene chiamata a deporre e si attiene al piano. Sabahattin, per evitare che la verità venga a galla, Yilmaz e Demir si recano a Istanbul per chiedere aiuto alla sorella di Ercument, Emel.

In Terra Amara del 21 maggio le anticipazioni ci svelano la chiusura delle indagini sull'omicidio di Ercument

Dopo la testimonianza di Emel, le indagini sull'omicidio di Ercument vengono chiuse. La famiglia Yaman organizza una conferenza stampa in cui Emel afferma che suo fratello è stato ucciso dalla malavita per questioni di debiti.

Terra amara del 21 maggio, le anticipazioni: La pace tra le famiglie e la guerra di Mujgan a Zuleyha

Una volta risolta la questione, Hunkar e Demir si incontrano con Yilmaz e Fekeli e le due famiglie decidono di mettere fine alle ostilità. Zuleyha cerca di fare altrettanto con Mujgan, ma la dottoressa le risponde che non ha intenzione di rappacificarsi con lei e che anzi, la sua guerra è appena iniziata.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, dopo l'incontro con Zuleyha, Yilmaz trova sulla strada una sciarpa marrone, a chi appartiene?