Terra Amara, anticipazioni trama del 2 maggio: l'addio di Berika e la liberazione di Cetin

Terra Amara, domani martedì 2 maggio, alle 14:10 su Canale 5, proporrà una nuova puntata della sua saga. Ecco le anticipazioni della trama. La soap opera ambientata negli anni Settanta in Turchia ha raggiunto il suo episodio numero 238, continuando a tenere incollati allo schermo i telespettatori appassionati alle vicende dei suoi protagonisti.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate della serie. Per chi volesse seguire la storia di Terra Amara, la soap opera è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Terra Amara: anticipazioni del 2 maggio: l'annuncio di Berika

Berika annuncia di voler lasciare la guida dell'associazione e Fusun decide di proporre Behice come nuova guida. Tutte le altre donne dirigono la loro attenzione sulla candidata destinata ad assumersi questo nuovo ruolo di responsabilità.

Demir risolve i problemi dell'azienda nelle anticipazioni della puntata del 2 maggio di Terra Amara.

Demir spiega alla madre come ha risolto i problemi di liquidità dell'azienda di famiglia, cercando di farle capire le difficoltà incontrate e le soluzioni adottate per risollevare l'attività familiare.

Nelle anticipazioni di Terra Amara Cetin esce di prigione

Cetin viene assolto e liberato e si gode un po' di tempo con la sua amata Gulten. In un momento di confusione, Azize scambia Apti per il fidanzato di Fadik. Nascerà un nuovo amore?

Terra Amara: Riassunto della puntata del 30 aprile

Yilmaz vuole vedere suo figlio, ma Mujgan non glielo permette. Durante i festeggiamenti per il Mawlid, c'è un incendio nel fienile e Sermin tenta di salvare il figlio di Yilmaz, Adnan. Zuleyha cerca di andare a salvare suo figlio, ma viene fermata da Demir e gli altri. Quando Sermin esce con il bambino in braccio, diventa un'eroina, ma c'è il dubbio che possa aver causato l'incendio. Nel frattempo, ci sono tensioni tra Mujgan e Yilmaz, e anche tra Zuleyha e Demir. Hunkar fa un regalo a Sermin per metterla a tacere, ma lei si sfoga con l'amica Fusun perché ritiene che sia stato poco generoso per il suo eroismo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity potete vedere il video riassunto della puntata del 30 aprile