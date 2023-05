Terra Amara, anticipazioni trama del 17 maggio: la promessa di Cetin per rendere felice Gulten

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda mercoledì 17 maggio alle14:10 su Canale 5.

Terra Amara, la popolare soap opera, continuerà ad appassionare gli spettatori con un nuovo episodio emozionante, in onda domani, mercoledì 17 maggio alle 14:10 circa su Canale 5. In questa amata saga ambientata in Turchia, le anticipazioni della trama promettono colpi di scena e intrighi avvincenti, che terranno gli appassionati telespettatori incollati allo schermo. Durante questa puntata, Cetin fa una promessa a Gulten.

Terra Amara, anticipazioni del 17 maggio: L'amicizia tra Gaffur e Cetin

Tra Gaffur e Cetin, si sviluppa una forte e sincera amicizia che li porta a condividere momenti importanti della loro vita. In una serata fuori a cena insieme, Gaffur apre il suo cuore e confida a Cetin la tormentata storia del passato suo e della sua amata sorella Gulten.

La promessa di Cetin nelle anticipzioni del 17 maggio di Terra Amara

Dopo aver ascoltato attentamente il racconto di Gaffur, Celtin, visibilmente colpito, fa una promessa al suo amico. L'uomo giura solennemente che farà tutto il possibile per rendere felice Gulten.

Nelle anticipazioni di Terra Amara del 17 maggio scopriamo la serenità di Gaffur

Gaffur si fida di Celtin ed è sollevato al pensiero che finalmente sua sorella potrà trovare la felicità al fianco dell'uomo che ama. È a quel punto che Gaffur inizierà a vedere Cetin come se fosse un vero e proprio fratello.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 16 maggio

Dopo l'incontro con Yilmaz, Eyup chiede ad Hatip il quadruplo della cifra pattuita per continuare ad addossarsi la colpa dell'omicidio di Cengaver. Intanto Sermin prova in tutti i modi a riallacciare i rapporti con Sabahattin, mentre Mujgan si mostra sempre più paranoica riguardo il rapporto tra Yilmaz e Zuleyha e rifiuta l'aiuto di uno psichiatra.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il riassunto e le reazioni della puntata del 15 maggio