Terra Amara, anticipazioni trama del 16 maggio: Il prezzo della colpa e le paranoie di Mujgan

Terra Amara, la popolare soap opera, continuerà ad appassionare gli spettatori con un nuovo episodio emozionante, in onda domani, martedì 16 maggio alle 14:10 circa su Canale 5. In questa amata saga ambientata in Turchia, le anticipazioni della trama promettono colpi di scena e intrighi avvincenti, che terranno gli appassionati telespettatori incollati allo schermo. Durante questa puntata, Mujgan rifiuta l'aiuto di uno psichiatra.

Terra Amara, anticipazioni del 16 maggio: Eyup alza il prezzo

Dopo l'incontro con Yilmaz, Eyup cambia la posta in palio per addossarsi tutta la colpa dell'omicidio di Cengaver. Si rivolge quindi ad Hatip, chiedendogli il quadruplo della cifra pattuita in precedenza affinché possa continuare ad assumersi questa responsabilità.

Sermin vuole riavvicinarsi a Sabahattin nelle anticipazioni di Terra Amara del 16 maggio

Nel frattempo Sermin, prova in tutti i modi a riallacciare i rapporti con Sabahattin, dopo averlo denunciato per un atto di violenza domestica per allontanarlo da Julide.

Le anticipazioni di Terra Amara del 16 maggio: La paranoia di Mujgan

Mujgan, tormentata dai dubbi, è sempre più ossessionata dal presunto rapporto tra Yilmaz e Zuleyha, arrivando a un livello di paranoia che la porta a respingere categoricamente l'aiuto di uno psichiatra.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 15 maggio

Gaffur scopre che Gulten e Cetin si frequentano e vuole impedire che si sposino, così Saniye gli rivela la violenza subita da Gulten e che per questa ragione Yilmaz ha ucciso Ercument. Saniye confessa a Hunkar di aver rivelato tutto a Gaffur scatenando la preoccupazione della donna per le possibili conseguenze. Nel frattempo, un uomo di nome Eyup Karakus si consegna per l'omicidio di Cengaver, ma Yilmaz sospetta che il responsabile del delitto sia un altro e va in carcere a parlare con Eyup.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Gaffur, di ritorno dal ristorante dove lavora per estinguere il debito con Hatip, trova Gulten con Cetin e ha un accesso di ira.