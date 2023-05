Terra Amara, anticipazioni trama del 13 maggio: incidente ad Azize, scopriamo chi l'ha investita!

Terra Amara, la popolare soap opera, continuerà ad appassionare gli spettatori con un nuovo episodio emozionante, in onda domani, sabato 13 maggio, alle 15:00 circa su Canale 5. In questa amata saga ambientata in Turchia, che ha già raggiunto il suo 252º episodio, le anticipazioni della trama promettono colpi di scena e intrighi avvincenti, che terranno gli appassionati telespettatori incollati allo schermo. Durante questa doppia puntata Mujgan farà una nuova scenata di gelosia a Yilmaz e Zuleyha.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate della serie. Per chi volesse seguire la storia di Terra Amara, la soap opera è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Terra Amara, anticipazioni del 13 maggio: Hunka visita Fekeli in ospedale

Mentre Zuleyha sospetta che Demir trascuri Adnan in favore di Leyla, Hunkar va di nascosto nella stanza d'ospedale dove Fekeli è ancora sedato. Lì incontra Behice che le urla tutto il suo disprezzo.

Azize viene investita da un auto nelle anticipazioni di Terra Amara

Azize, disturbata dal russare di Fadik, non vista esce per andare a dormire altrove. Ma sulla strada incappa nell'auto di Yilmaz, che la investe. L'uomo la soccorre, la porta in ospedale e le dona il suo sangue; cosa che farà imbestialire Demir.

Nelle anticipazioni di Terra Amara del 13 maggio Mujgan fa una nuova scenata di gelosia

Yilmaz per telefono avverte Zuleyha dell'incidente. Questo turba Mujgan, la quale reagisce sfogandosi con Zuleyha e lo stesso Yilmaz. Fadik, rea di non aver badato a Azize, viene licenziata da Demir, ma subito, grazie a Hunkar, reintegrata in cucina.

Terra Amara, anticipazioni del 13 maggio: Uzum turba Saniye

Intanto Uzum parla alla madre sulla sua tomba, provocando sconcerto in Saniye. E Gaffur, costretto agli straordinari in un ristorante, maledice Hatip, a cui è debitore di una forte somma.

Sabahattin scopre che Sermin lo ha denunciato nelle anticipazioni di Terra Amara del 13 maggio

Sermin cerca di farsi perdonare da Behice e le racconta un segreto sugli Yaman. Julide cerca l'assassino di Cengaver. Sabahattin vuole chiarire con Julide ma scopre della denuncia presentata da Sermin contro di lui. Intanto, arriva Sermin e lui la minaccia di raccontare tutto a Betul. Fekeli cerca di capire a cosa si riferisse Behice quando ha minacciato Hunkar e lei gli racconta il segreto che ha saputo da Sermin

Terra Amara: Riassunto della puntata del 12 maggio

Hatip porta Rasit alla polizia, dove gli agenti gli prendono le impronte digitali. In un bar, Naciye sente Sermin parlare con Fusun della sua relazione con Hatip e di un futuro viaggio ad Antalya. La donna fa una scenata e, una volta tornata a casa, regala ai più bisognosi alcuni beni di Hatip, minacciandolo di togliergli tutto se non la smette di frequentarsi con Sermin.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Mujgan rinfaccia a Yilmaz il suo amore per Zuleyha.