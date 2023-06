Terra Amara, anticipazioni trama 9 giugno: Il destino di Zuleyha pende dalle parole di Demir

Terra Amara torna domani, venerdì 9 giugno, alle 14:10 circa su Canale 5, con un nuovo appuntamento. La storia di Züleyha, intitolata "Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova", è stata trasmessa dal 2018 al 2022 su Atv ed è ambientata in Turchia negli anni settanta. La soap opera è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma streaming è possibile seguirla in diretta o on demand, secondo le vostre esigenze.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 8 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata dell'8 giugno

Zuleyha in prigione, dopo aver visto i figli, aggredisce una compagna di cella. Demir esce dal coma ma non vuole salvare Zuleyha. Sermin chiede a Hatip di divorziare da Naciye.

Terra Amara, anticipazioni del 9 giugno: la seconda chance di Mujgan

Mujgan supplica a Yilmaz di concederle un'altra possibilità, ma il marito, ancora arrabbiato per la sua ossessione che ha scatenato l'ira di Demir e ha portato Zuleyha in prigione, la caccia fuori di casa.

Il gesto disperato di Mujgan in Terra Amara: anticipazioni del 9 giugno

Incapace di vivere senza Yilmaz, Mujgan convince Behice a portare Kerem Ali nella casa in cui viveva con lui, così da restare sola e compiere un gesto estremo, accompagnato da una lettera d'addio.

Terra Amara: La testimonianza di Demir nelle anticipazioni del 9 giugno

Secondo gli avvocati, solo la testimonianza di Demir può salvare Zuleyha, ma all'inizio dell'udienza lui non c'è. Il suo arrivo lascia tutti con il fiato sospeso. Nessuno sa cosa dirà

Nella clip caricata da Mediaset Infinity Yilmaz prende le difese di Zuleyha