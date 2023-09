Terra Amara, anticipazioni trama 8 settembre: Sermin svela a Demir i sospetti su Behice per la morte di Hunkar

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda venerdì 8 settembre alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena venerdì 8 settembre intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Sermin sospetta Behice per la morte di Hunkar. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 7 settembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 7 settembre

Zuleyha scopre la gravidanza di Mujgan, sospettando che Yilmaz sia il padre. Decide di rompere con Yilmaz. Nel frattempo, Behice tiene una conferenza stampa accusando Zuleyha di complicità nell'aggressione subita ma poi pubblicamente la perdona nella speranza di riconquistare Fekeli. Sermin è ancora dubbiosa sulla versione di Behice.

Terra Amara, anticipazioni dell'8 settembre: Sermin parla con Demir di Behice

Sermin dopo aver ascoltato la conferenza stampa di Behice e la versione dei fatti della zia di Mujgan, dice a Demir che secondo lei la donna è coinvolta nell'omicidio di Hunkar.

Nell'episodio di venerdì Gaffur teme di essere ricattato da Behice

Nel frattempo, Gaffur è disperato poiché sa che Behice è venuta a conoscenza del suo oscuro segreto: è stato lui a uccidere Hatip. Gaffur teme che lei possa usare questa informazione per ricattarlo in futuro.

Nella prossima puntata della soap si scontrano Saniye e Sevda

Saniye nota che Sevda sta prendendo sempre più libertà all'interno della villa, grazie al sostegno della famiglia Yaman. La tensione tra le due donne cresce fino a sfociare in un duro scontro verbale.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Zuleyha scopre che Mujgan aspetta un bambino