Terra Amara, anticipazioni trama dell'8 maggio: Demir vuole vendicarsi di Yilmaz e Fekeli

Terra Amara, domani lunedì 8 maggio, alle 14:10 su Canale 5, proporrà una nuova puntata della sua saga. Ecco le anticipazioni della trama. La soap opera ambientata negli anni Settanta in Turchia ha raggiunto il suo episodio numero 246, continuando a tenere incollati allo schermo i telespettatori appassionati alle vicende dei suoi protagonisti.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate della serie. Per chi volesse seguire la storia di Terra Amara, la soap opera è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Nelle anticipazioni dell'8 maggio di Terra Amara: la scoperta di Demir

Damir è venuto a conoscenza del fatto che è stato Yilmaz ad acquistare tutte le sue proprietà a Istanbul, mettendo così in discussione il destino dei suoi affari e la sua stessa sicurezza.

Demir cerca vendetta nelle anticipazioni dell'8 maggio di Terra Amara

La scoperta fatta da Demir fa perdere le staffe all'uomo. Yaman è intento a cercare vendetta nei confronti di Fekeli e Yilmaz, che hanno comprato segretamente le sue proprietà a Istanbul.

Terra Amara, anticipazioni dell'8 maggio: l'addio di Zelis

Nel frattempo, purtroppo, Zelis esala il suo ultimo respiro, ma è sollevata al pensiero che potrà lasciare sua figlia Uzum nelle mani di Saniye e Gaffur, che si prenderanno cura di lei.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 7 maggio

Demir è furioso con Zuleyha dopo una conversazione con Mujgan. Behice rimprovera Mujgan per aver causato tensioni tra le famiglie. Saniye e Gaffur cercano di far mangiare Uzum senza successo e decidono di portarla dalla madre. Dopo un incidente, Demir decide di dare la sua ricchezza a Leyla per paura che Zuleyha sveli un segreto. Sermin cerca di separare Sabahattin da Julide e giura vendetta dopo che Sabahattin dichiara la fine del loro rapporto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity potete rivedere l'incidente di Demir.