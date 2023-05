Terra Amara, anticipazioni trama del 7 maggio: gli intrighi e la rabbia di Mujgan contro Zuleyha

Terra Amara, domani domenica 7 maggio, alle 15:00 circa su Canale 5, proporrà una nuova puntata della sua saga. Ecco le anticipazioni della trama. La soap opera ambientata negli anni Settanta in Turchia ha raggiunto il suo episodio numero 245, continuando a tenere incollati allo schermo i telespettatori appassionati alle vicende dei suoi protagonisti.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate della serie. Per chi volesse seguire la storia di Terra Amara, la soap opera è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Nelle anticipazioni del 7 maggio di Terra Amara: la rabbia di Mujgan

A seguito della chiacchierata con Mujgan, Demir è su tutte le furie con Zuleyha, non solo perché voleva allattare Kerem Ali, ma anche perché la dottoressa gli ha specificamente chiesto di controllare la moglie che, secondo Mujgan, non saprebbe stare lontana da Yilmaz.

Behice rimprovera Mujgan nelle anticipazioni del 7 maggio di Terra Amara

Venuta a sapere di questo incontro con Demir, Behice rimprovera Mujgan, accusandola di aver provocato un risentimento a Demir che potrebbe portare di nuovo la violenza nei rapporti tra famiglie.

Le preoccupazioni di Saniye e Gaffur in Terra amara: le anticipazioni del 7 maggio

Intanto, Saniye e Gaffur si prendono cura della piccola Uzum, che è stata affidata a loro dalla madre ricoverata in ospedale ma ogni loro sforzo per farla mangiare è vano; quindi, decidono di portarla a trovare la madre.

Terra Amara, anticipazioni: Damir prende una decisione importante

Infine, Demir, che si è visto passare la propria vita davanti agli occhi in un incidente, decide di seguire il consiglio della madre Hunkar e intesta la maggior parte delle sue ricchezze a Leyla, per paura che un giorno Zuleyha possa rivelare a Yilmaz che Adnan in realtà è suo figlio.

Terra Amara, anticipazioni di domenica: Sermin vuole vendicarsi di Sabahattin

Sermin vuole salvare il suo matrimonio, perciò cerca di impietosire Julide, la fidanzata del suo ex marito, con l'intento di farla allontanare da Sabahattin. Il suo piano riesce. Julide decide di rompere il suo fidanzamento con Sabahattin, ma quest'ultimo, infuriato, si precipita a casa di Sermin urlandole contro che sono divorziati e che tra di loro è finita. Sermin giura vendetta nei confronti di Sabahattin.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 6 maggio

Yilmaz è solo a casa con Kerem Ali che piange disperatamente per la fame, Mujgan è irrintracciabile e il bambino rifiuta il biberon. Non sapendo cosa fare, Yilmaz chiede aiuto a Zuleyha, la quale decide di allattare lei stessa il neonato. Ma, proprio in quel momento, rincasa Mujgan e va su tutte le furie.

Nella clip caricata da Mediaset Infinity: Behice minaccia Hunkar, visto che ora è a conoscenza di un suo grande segreto.