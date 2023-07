Terra Amara, anticipazioni trama 7 luglio: Zuleyha e Yilmaz programmano un futuro insieme

Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda venerdì 7 luglio alle 14:10 circa su Canale 5: Yilmaz abbraccia suo figlio

Terra Amara tornerà domani, venerdì 7 luglio, alle 14:10 circa su Canale 5, con un nuovo episodio dove Zuleyha e Yilmaz si incontrano in gran segreto e lui può abbracciare suo figlio. Questa soap opera, ambientata in Turchia negli anni settanta, è stata precedentemente trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. La storia di Züleyha, protagonista della serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono state pubblicate tutte le puntate della soap andate in onda fino ad oggi.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 6 luglio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 6 luglio

Hatip viene trovato morto nel bosco, la notizia sconvolge la provincia di Adana. Solo Sermin, presente al momento dell'omicidio, sa che a sparare è stato Gaffur. Zuleyha viene dismessa dall'ospedale e può riabbracciare i suoi figli.

Terra Amara: anticipazioni del 7 luglio: Yilmaz incontra suo figlio

Zuleyha mentre era ricoverata in ospedale ha rivelato a Yilmaz il suo più grande segreto: l'uomo è il padre del piccolo Adnan, nato dalla relazione tra Yilmaz e Zuleyha. Ora, con l'aiuto di Gulten, l'ex sarta da la possibilità a padre e figlio di incontrarsi

Zuleyha e Yilmaz pensano ad un futuro insieme in Terra Amara del 7 luglio

Mentre Yilmaz abbraccia per la prima volta suo figlio Adnan, lui e Zuleyha iniziano a parlare del futuro. Durante l'incontro, Zuleyha e Yilmaz decidono le mosse da fare per sperare di vivere una vita serena insieme.

Yilmaz accusa Mujgan nel prossimo episodio di Terra Amara

Dopo l'incontro con Zuleyha e suo figlio, Yilmaz torna a casa e accusa Mujgan di aver cercato di uccidere Zuleyha, ma Fekeli la difende sostenendo che fosse in casa a fare il bagnetto a Kerem Ali insieme alla zia.

Nella clip caricata da Mediaset Infinity, Sabahattin rimprovera Demir per come ha ridotto Zuleyha